Trotz Corona-Einschränkungen: Theaterwelt Mahlis dreht weiter

Alles anders als geplant: Eigentlich sollte an diesem Wochenende die Mahliser Kirche wieder einmal Schauplatz für etwas ganz Besonderes sein: Die Theaterwelt des Heimatvereins im Ort ist weit über Dorf- und Gemeindegrenzen hinaus bekannt und bliebt. Doch die inzwischen wieder verschärften Alltagseinschränkungen aufgrund der Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Coronavirus-Infektionen erlaubt keine Aufführungen.

Leinwand statt Bühne

Die Märcheninszenierungen der vergangenen Jahre sind legendär, haben Maßstäbe gesetzt, zahlreiche Menschen erfreut – in diesem Jahr muss allerdings die Erinnerung an das bisher Gezeigte genügen. Die Märchenmacher bedauern selbst, dass sie 2020 nicht wie gewohnt tüfteln, basteln, schreiben und proben können. Und genau diese Freude am gemeinsamen Wirken ist es, die den Märchenmachern Mut und Elan gibt, weiter zu machen.

Schneewittchen mal anders zeigte die Theaterwelt Mahlis im Jahr 2017. Quelle: Christian Kunze

Wer glaubt, dass die Mahliser Theaterwelt vor Corona kapituliert, der irrt. Gab es doch in den zurückliegenden Jahren genügend Helden, die zeigten, wie man schier Unmögliches doch schafft. Ein harter Kern an Akteuren schöpft seit Monaten stets das aus, was machbar ist. Mit Dreharbeiten für einen Märchenfilm, immer abgestimmt auf die aktuell geltenden Verordnungen und die persönliche Situation der Darsteller und Macher hinter der Kamera, halten die Mitglieder und Helfer den Zauber der Adventszeit ein klein wenig aufrecht – jetzt erst recht.

Aufführung 2021 geplant

Mahlis, der Ort der Maibaumaufsteller, Suppenköche und einst auch tapferer Rittersleut, hat in den vergangenen Jahren genug Tatendrang und Zusammenhalt bewiesen, als das die Tradition der Theaterwelt einfach so über Bord geworfen werden könnte. Kostüme gibt es in großer Fülle, regionale und markante Drehorte ebenso. Das Lokalkolorit, Markenzeichen der bisherigen Stücke im Ort, bleibt auch dieses Jahr erhalten. Das Mahliser Weihnachtsmärchen entsteht, Stück für Stück, wie vieles andere zur Zeit sehr viel langsamer und mühsamer. Ziel ist es, einen vollständigen Film vorzulegen – die Frage ob und wann dieser gezeigt werden kann und vor welcher Größenordnung an Publikum, ist dabei erst einmal zweitrangig.

Von Christian Kunze