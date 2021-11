Trotz Corona: Narren der Region planen Saisonstart

Oschatz/Dahlen/Strehla

Der Start in die fünfte Jahreszeit steht kurz bevor. In einigen Städten der Collm-Region war der 11. 11. üblicherweise der Termin, an dem die Narren die Rathäuser erobern. Im vergangenen Jahr fiel überall der Beginn der Faschingssaison ins Wasser. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus?

Die Narren des Strehlaer Carnevalclubs (SCC) haben vorerst drei Veranstaltungen geplant. „Wenn auch die Bedingungen noch nicht klar sind, starten wir – denn geht nicht, das gibt es bei uns nicht“, sagt der SCC-Pressesprecher Thomas Münch auf Nachfrage.

Wenig bis gar keine Fragezeichen stehen hinter der traditionellen Saisoneröffnung am 11.11. auf dem Strehlaer Marktplatz – in diesem Jahr ein Mittwoch. „Nach der Fahrt mit dem Elferratswagen durch die Stadt wird unser Präsident Herbert Naumann dem Bürgermeister Jörg Jeromin den Rathausschlüssel entreißen – und sicher auch ein paar Worte zur Lage der Nation verkünden“, so Thomas Münch. Ebenfalls zu diesem Anlass soll das Motto für die Saison verkündet werden.

Entscheidung in Oschatz steht noch aus

Am Freitag, dem 12. November, organisiert der SCC den Jugendfasching im Strehlaer Lindenhof für alle im Alter von 14 bis 21 Jahren, Beginn ist um 19 Uhr. Einen Tag später planen die Strehlaer ebenda einen „Sportlichen Maskenball“, Beginn um 20 Uhr. Bei beiden Terminen gilt die 3G-Regel – Eintritt nur für Genesene, Geimpfte und Negativ-Getestete. „2G machen wir nicht – und hoffen, dass die Abende nach so langer Pause gut von Faschingsfreunden angenommen werden“, so der Sprecher. Alle Pläne gelten unter Vorbehalt, da das Infektionsgeschehen steigt.

Bei den Narren des Oschatzer Carneval Clubs (OCC) fällt die Entscheidung erst Ende der Woche.

In Dahlen stehen die Mitglieder des Dahlener Carnevals Vereins (DCC) und die Faschingsfreunde ebenfalls in den Startlöchern. Auch hier schauen alle derzeit noch gebannt auf die Entwicklung der Coronazahlen. „Wir als Stadtverwaltung Dahlen befinden uns in direktem Kontakt mit den Organisatoren von DCC. Wir alle hoffen, dass wir in diesem Jahr den traditionellen Heideumzug durch Dahlen stattfinden lassen können. Ich glaube, dass die Menschen sich über diese Abwechslung sehr freuen würden“, informiert Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe.

Von Christian Kunze und Hagen Rösner