Trotz Corona: Oschatz verzichtet auf Steuererhöhung

Oschatz

Hat Ihnen das Erstellen des Haushaltes inmitten der Corona-Krise schlaflose Nächte bereitet?

Die schlaflosen Nächte sind beim Erstellen eines Haushaltes immer dabei. Die besondere Schwierigkeit bestand diesmal darin, dass wir so lange mit einer unsicheren Datenlage leben mussten und deshalb den Haushalt erst viel zu spät fertig haben. Normalerweise sollte er ja schon im Dezember bei der Rechtsaufsicht liegen.

Steuerschätzungen im Vorjahr mehrfach aktualisiert

Woran liegt das?

Das Problem war, dass die Steuerschätzungen im vergangenen Jahr mehrfach aktualisiert wurden. Unklar war auch, was mit den Schlüsselzuweisungen passiert. Deshalb haben wir bis November gewartet, als wir sichere Zahlen hatten. Und mit denen gehen wir jetzt ins Rennen.

Drei Millionen Euro Defizit

Wie geht es der Stadt Oschatz finanziell?

Es ist schon ziemlich schlimm. Drei Millionen Euro Defizit bei einem Haushaltsvolumen von 25 Millionen Euro, das ist viel zu viel. Und auch in den nächsten Jahren werden unsere Defizite so im Bereich von zwei Millionen Euro pendeln. Es wird eine Erholung geben, die wird aber nicht so schnell gehen. Aus der Erfahrung der Finanzkrise von 2008 können wir sagen: Der Rückgang der Einnahmen war bei uns nicht so extrem wie bei anderen Gemeinden. Aber der Anstieg danach war dann bei uns auch nicht so groß.

Woran liegt das?

Wir haben hier in Oschatz überwiegend kleinteiliges, breit aufgestelltes Gewerbe. Wir verlieren jetzt überall etwas an Steuereinnahmen, aber bekommen später überall wieder etwas drauf.

Zurück zum Defizit von über drei Millionen Euro in diesem Jahr: Wie wollen Sie dieses Loch stopfen?

Unsere Liquidität geht zurück und unser Eigenkapital wird geringer.

Kommunaler Besitz wird kleiner

Das heißt?

Unser kommunaler Besitz geht um diese drei Millionen Euro zurück. Und wir erwarten, dass wir zum Ende des Jahres bis zu 170 000 Euro Kassenkredit – vergleichbar mit dem Dispo – brauchen, um alle unsere Verpflichtungen erfüllen zu können. Und wir prognostizieren, dass der Kassenkredit bis zum Jahr 2024 auf über eine Million Euro steigen wird.

Festhalten am Neubau einer Grundschule

Größte Investition mit etwa zwölf Millionen Euro soll der Neubau einer Grundschule in Oschatz-West sein. Wäre es nicht das Einfachste, diesen Plan zu den Akten zu legen – und Oschatz wäre finanziell aus dem Schneider?

Das funktioniert nicht, da wir den Schulhausneubau praktisch nur mit Fremdmitteln bezahlen – mit Fördermitteln und Krediten. Im übrigen denke ich, es wäre kontraproduktiv, wenn die öffentliche Hand ihre Investitionsvorhaben auf Null stellt. Dann würden wir der Wirtschaft schaden.

Trotzdem muss doch irgendwie gespart werden?

Ja, wir können nicht mehr ganz so viel machen, wie uns das vor einem Jahr vorgeschwebt hat. Wir müssen zum Beispiel den Hochwasserschutz für Merkwitz auf 2024 verschieben, genau so die Renaturierung des Mühlgrabens in Leuben auf 2023/24 und die Westanbindung des Fliegerhorstes kommt auch später. Zudem beenden wir zwar alle angefangenen Erschließungen von Wohngebieten wie im Fliegerhorst oder im Altstadtblick, aber wir werden keine neuen Gebiete erschließen.

Steuern und Elternbeiträge sollen nicht steigen

Mehr Einnahmen könnten auch durch eine Steuererhöhung erzielt werden. Wie ist da der Plan?

Wir planen keine höheren Steuern. Denn dadurch würden wir den Leuten Liquidität entziehen, die sie an anderer Stelle derzeit auch sehr gut gebrauchen können. Wenn wir das Defizit von 3,2 Millionen Euro über Steuereinnahmen beseitigen wollten, dann müssten wir die Steuersätze fast verdoppeln. Das geht gar nicht. Auch die Elternbeiträge für Kitas sollen 2021 nicht erhöht werden.

Welche finanziellen Risiken im Zusammenhang mit Corona lauern auf die Stadt Oschatz in diesem Jahr?

Dass das Platsch und Thomas-Müntzer-Haus auf unabsehbare Zeit geschlossen bleiben müssen. Und dass unsere Steuerprognosen nicht eintreffen. Wir können so gut wie keine finanzielle Vorsorge treffen. Unser Pulver ist so gut wie verschossen.

Von Frank Hörügel