Trotz Corona: Oschatzer Freizeitstätten GmbH plant für das zweite Halbjahr

Am Donnerstag beginnt ein Stück mehr Normalität im Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen: Mitarbeiterin Isabelle Wittwer führt die erste Führung der „Oschatzer Friedhofsgeschichten“ durch – unter Corona-Auflagen. Die nächsten beiden regulären Termine für dieses Angebot sind am Sonntag, den 28. Juni, um 10 und 14 Uhr geplant. „Es gibt noch freie Plätze. Da die Zahl der Teilnehmer wegen der Auflagen auf zehn begrenzt ist, lohnt es sich, jetzt schon zu reservieren“, sagt sie. Regulär hätten die beiden Termine bereits im März stattgefunden, werden nun nachgeholt.

Revision und Ausstellung

Und was geschieht in einer Veranstaltungshalle, wenn Menschenansammlungen zur kulturellen Zwecken noch nicht erlaubt sind? In der Stadthalle Thomas-Müntzer-Haus am Altmarkt sind vorerst keine Veranstaltungen geplant. „In dieser Woche findet unsere Revision statt. Währenddessen waren Mitarbeiter vor Ort und deshalb ist die Ausstellung mit Naturfotografien von Torsten Beuster für Besucher geöffnet. Ansonsten ist das Personal im Oschatzer Freibad beschäftigt“, so Claudia Werner vom Marketing der Freizeitstätten.

Start im August

Zurzeit sind die einzigen Einmietungen in der Stadthalle die Sitzungen des Oschatzer Stadtrates, der wegen der Abstandsregeln deutlich mehr Raum braucht. „Wir sind allerdings optimistisch, in der zweiten Jahreshälfte wieder Veranstaltungen anbieten zu können und haben den Flyer mit gesetzten und verschobenen Veranstaltungen vorbereitet“, so Werner. Den Auftakt macht nach aktuellem Stand der nächste After Work Club am 13. August ab 18 Uhr, gefolgt vom Sommernachtsball am 22. August und dem ursprünglich im März geplanten Gastspiel der Kabarettistin, Sängerin und Schauspielerin Katrin Weber mit „Sie werden lachen“ am 26. August.

Frauenpower im Herbst

Mit der Kabarettistin Ellen Schaller (19. September) und der Schauspielerin Muriel Baumeister (8. Oktober) halten im Herbst starke Frauen Einzug in der Stadthalle. Darüber hinaus soll am 25. September „Die lange Nacht der Frauen“ nachgeholt werden, ferner sind der Bauchredner Roy Reinker und das 7. Galeriegespräch unter dem Motto „Entschuldigung, lesen Sie noch?“ in diesem Monat geplant.

Infos und Anmeldung zur Friedhofsführung in der Oschatz-Information, Telefon 03435 970 242.

