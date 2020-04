Oschatz

Wer Mitglied eines kommunalen Gremiums wie Stadt- oder Gemeinderat ist, darf laut Verordnung der Sächsischen Staatsregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie nach wie vor an diesen Sitzungen teilnehmen. In Oschatz fand die letzte reguläre Sitzung des Stadtrates noch vor den Erlassen vom 22. März statt. Seitdem seien laut Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) lediglich zwei Eilentscheidungen getroffen worden.

Die jüngste öffentliche Zusammenkunft im Rathaus war jene des Wahlausschusses der Jugendstadtratswahl am Nachmittag des 30. März. „Hier wurden bereits besondere Vorkehrungen getroffen, um die Infektionsgefahr zu minimieren, Mindestabstand und so weiter“, so Kretschmar. Dies gelte auch im Rathaus, wo die Beschäftigten im Schichtbetrieb arbeiten, um Kontakte gering zu halten.

Der Oberbürgermeister erklärte auf Nachfrage, dass die nächste Sitzung des Stadtrates regulär für den 23. April geplant ist und nach jetzigem Stand auch durchgeführt werden kann, denn die Auflagen des Pandemieplans zu den Kontaktverboten in der Öffentlichkeit gelten bis 19. April. „Die konstituierende Sitzung des Jugendstadtrates werden wir voraussichtlich verschieben, eine ebenfalls vor dem 20. April angesetzte Hauptausschusssitzung findet nicht statt“, so Kretschmar weiter. Er geht indes davon aus, dass der vor der Corona-Situation ausgearbeitete Sitzungsplan für die Gremien geändert werden müsse, „denn auch nach dem 20. April ist der Spuk noch nicht vorbei“.

Von hg