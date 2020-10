Trotz Corona: Oschatzer Unternehmer Thomas Schupke investiert in der Krise

Oschatz

Wirtschaftskrise durch Corona? Für Thomas Schupke und seine Teams der beiden Unternehmen „der computerladen“ und „der werbeladen“ ist das nur die halbe Wahrheit. Das zurückliegende halbe Jahr bilanziert der Oschatzer nicht ausschließlich negativ.

Wie sich die Pandemie auf das gesamte Geschäftsjahr auswirken wird, ist noch nicht abzusehen – er rechnet mit sieben bis zehn Millionen Euro Umsatz. Nachdem kurz an mancher Stelle Stillstand herrschte, kam anderswo mächtig etwas in Bewegung. Im „computerladen“ investiert er zur Zeit – und auch der „ werbeladen“ profitiert davon.

Anzeige

Umsatzeinbußen von 80 Prozent

Zu Beginn war Corona für ihn – wie für viele andere auch, ein Schock. im „ werbeladen“ ging der Umsatz um 80 Prozent zurück – das Gros seiner Kunden hatte plötzlich deutlich wichtigeres zu tun, als in Folien, Plakate und Werbemittel zu investieren. Ausnahmen bestätigten auch hier die Regel.

Den Lockdown mit seinen zahlreichen Mehrbedarfen in Sachsen Homeoffice und Homeschooling nutzte er, um den Online-Handel deutlich breiter aufzustellen als bisher. Inzwischen ist auch der „ werbeladen“ komplett digital erreichbar. Ferner wurde in Weiterbildung investiert, unter anderem eine Stickmaschine, ein T-Shirt-Drucker und neue PC-Technik gekauft.

Sören Vetter verpackt PCs im „computerladen“. Quelle: Christian Kunze

Homeoffice nicht effektiv

Ungewissheiten gab es für Schupke dagegen in der Personalplanung. Die Betreuung von Kindern, das teilweise organisieren von Homeoffice, die Verteilung der Mitarbeiter, die im Haus bleiben – eine Herausforderung. Die Arbeit von zu Hause zu erledigen, wo es möglich ist, sieht er nicht als Königsweg. „Wir haben zwar in Ausstattung dahingehend investiert. Das nützt aber nichts, wenn dann zu Tage tritt, dass man in den eigenen vier Wänden deutlich weniger effektiv arbeiten kann“, bilanziert er rückblickend. Nach einer Woche habe er es wieder rückgängig gemacht.

Was die wenigsten wissen, dass er auch Standorte in Dresden und Meißen und somit fast 30 Mitarbeiter hat, lässt ihn an Kapazitätsgrenzen stoßen. „Zur Zeit sind wir auf der Suche nach Lagerkapazitäten. Im Oschatzer Stammsitz in der Leipziger Straße entstehen im Dachgeschoss derzeit neue Büros, weil mehr Platz für Ware benötigt wird.

Junge Leute halten

Mit den neuen Auszubildenden in diese Lehrjahr kam auch neue Technik – ein wesentlicher Bestandteil, um junge Menschen im Unternehmen zu halten – neben den Arbeitsbedingungen. „Mein Ziel ist es, jeden zu übernehmen und eine Perspektive zu bieten“, sagt er.

Von Christian Kunze