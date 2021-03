Kemmlitz

Die Leader-Förderperiode 2014 bis 2020 ist Geschichte. Rund 15 Millionen Euro umfasste das Budget der Lokalen Aktionsgruppe „Sächsisches Zweistromland-Ostelbien“. Die Umnutzung und Wiederbelebung ländlicher Bausubstanz, die Verbesserung der Daseinsfürsorge auf dem Land oder der Erhalt von ortsbildprägenden und identitätsstiftenden Gebäuden sind Beispiele für Themen, für die von der Europäischen Union über die Leader-Förderung Mittel bereitgestellt wurden.

Im Juli 2020 erfolgte der letzte so genannte Aufruf. In ihm standen noch einmal rund 360 000 Euro für Projekte zur Verbesserung der ländlichen Daseinsvorsorge und Mobilität zur Verfügung. Das regionale Entscheidungsgremium schlug aus den eingereichten Projekten im Oktober unter anderem die Erneuerung der Heizungsanlage in der Kita Liptitz sowie die Errichtung eines Spielplatzes in diesem Wermsdorfer Ortsteil zur Förderung vor.

Derzeit wird die zurückliegende Förderperiode ausgewertet, momentan mit einer Befragung von Projektträgern und Mitgliedern der regionalen Entscheidungsgremien, an die sich Präsentationen und eine Konferenz anschließen sollen.

Förderung geht in Übergangsphase weiter

Auf dem Papier gibt es eine neue Förderperiode von 2021 bis 2027. Blickt man auf den vergangenen Zeitraum zurück, dann wird bis zu deren offiziellem Beginn noch einige Arbeit zu leisten sein, zum Beispiel das Erarbeiten der Entwicklungsstrategien für diesen Zeitraum.

Regionalmanager Holger Reinboth versichert jedoch, dass die Förderung des ländlichem Raumes jetzt nicht ins Stocken gerät. „Bevor 2023 die neue Leader-Förderperiode beginnt, ist eine zweijährige Übergangsphase vorgesehen“, erläutert er. Sie sei finanziell untersetzt und Projekte könnten auf der Basis der bisher gültigen Entwicklungsstrategie umgesetzt werden. Der Region „Sächsisches Zweistromland-Ostelbien“ würden rund 4,2 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Die Aufrufe sollen im zweiten Quartal starten. Deshalb lohne es sich für Kommune, Vereine, Privatpersonen und Unternehmen, jetzt schon Projektideen zu entwickeln oder ausgereifte, aber bisher nicht berücksichtigte Pläne wieder aus der Schublade zu holen.

