Trotz Pandemie: Paartanz im Park Lampertswalde

Der Schlosspark ist für viele Ausflugsziel, Ruhepol und Platz für Kultur. Das wissen die Mitglieder des Vereins Schätze und Plätze und das Theatre de Luna, die sich im und für das Areal engagieren. Der Park wurde am Wochenende erstmals wieder Schauplatz für die Dämmerungskultur – als eine der ersten öffentlichen Veranstaltungen nach dem Herunterfahren durch die Corona-Pandemie.

Den Park zugänglich gemacht

Die Initiatoren habe den Park in Zeiten der noch geltenden Kontaktbeschränkungen für die Menschen zugänglich gemacht, die sich hier wohl fühlen– und nebenbei neue Ideen für die Dämmerungskultur gesammelt. Dabei war es gar nicht möglich, die Dinge, die uns in den vergangenen Wochen widerfahren sind, auszublenden. Denn Kunst, das wird nach den zurückliegenden Ereignissen deutlich, imitiert einmal mehr das Leben. Da wird in den Sketchen und Spielszenen auf den Mindestabstand geachtet und auch mal ironisch damit gespielt, da finden sich in Liedern und Dialogen Anspielungen auf die Situation – Corona ist präsent, steht aber niemals im Vordergrund.

„Wichtig ist, dass wie wieder aufstehen“

„Die Natur gilt es zu genießen, im Park und anderswo. Denn sie macht vor, wir mit solchen Krisen umgehen sollten und hat sich bisher noch immer wieder erholt“, sagt Jürgen Hartmann-Bastl vom Theatre de Luna. Nichts drücke das wohl besser aus als die Pflanzen- und Tierwelt im Park. „Wir sind ausgerutscht und hingefallen, liegen jetzt im Dreck. Wichtig ist aber auch, dass wir wieder aufstehen“, fasst Bastl die zurückliegende Zeit zusammen. „Von enormer Bedeutung ist es im Moment, den Dialog und das Miteinander wieder aufzunehmen, nachdem so lange Stille herrschte“. Im besten Falle, setzt er nach, könne man aus dem was war, dem was kommt und dem was bleiben wird, emotional gestärkt wieder hervorgehen.

„Huds Schlämmer “

Bastl selbst schlüpft an diesem Abend in die Rolle des von Hape Kerkeling erdachten Lokalreportes Horst Schlämmer. Über das bloße Kopieren seiner Marotten hinaus verpasst er ihm jedoch eine eigene Note, sodass die Figur in Anlehnung an Bastls Spitznamen wohl eher „Huds Schlämmer“ heißen könnte. Fans beider Männer haben ihre Freude daran, wer Schlämmer nichts abgewinnen kann, muss durch. Wer frühere Projekte des Theaters kennt, freut sich über die Rückkehr der Lissy-Figur auf dem weißen Fahrrad. Die Natur, ohnehin der heimliche Hauptdarsteller einer jeden Dämmerungskultur, ist zudem Kulisse für einen Paartanz, der daran erinnert, dass so etwas noch möglich ist – die Gelegenheiten sind nur gerade sehr rar gesät. Bastl ruft uns in Erinnerung, dass das bald wieder möglich sein wird.

Es geht weiter

Und noch etwas beweist der Neustart in Sachen Kultur: Wenn auf der Bühne eine Familie gemeinsam musiziert, so wie es an diesem Abend auch schon vor Corona geplant war, weil die Mutter ihren 50. Geburtstag an genau diesem Abend feiern wollte, dann hat es das Virus nicht geschafft, diesen Wunsch zunichte zu machen. Er erfüllt sich – und zeigt, dass es weiter geht.

