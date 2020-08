Collm-Region

Die Ausschilderung an der Kreuzung am Strehlaer Heimattierpark hat etwas von großer weiter Welt. Hier wird dem Kraft- und Radfahrer die Richtung nach Torgau und Riesa ebenso gewiesen wie nach Laas und Dahlen. Ab Montag werden allerdings nicht mehr alle Ziele von dort aus erreichbar sein.

Grund dafür sind die von dieser Zeitung bereits vermeldeten Bauarbeiten des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) an der B 182. Es plant, die Deckschicht der Bundesstraße im Bereich zwischen den Abzweigen Fischergasse/ Schulstraße hinauf in Richtung Markt und bis hinter den Abzweig Leckwitzer Straße zu erneuern. Zuerst werde im Bereich der Kreuzung Leckwitzer Straße gebaut, teilte das Lasuv in einer Veröffentlichung mit.

Kreuzung bis Ende August dicht

Die Kreuzung werde voll gesperrt. Strehla bleibt dennoch aus Richtung Laas erreichbar, da die Leckwitzer Straße nur im Bereich der Oberschule gesperrt sein werde. Wer mit dem Pkw auf die B 182 auf- und dann in Richtung Riesa weiterfahren möchte, kann innerstädtisch ausweichen oder gleich über Zaußwitz und Riesa-Canitz fahren. In Richtung Belgern wäre der Weg über Cavertitz-Schirmenitz oder Wohlau sinnvoll.Ähnliches lässt sich für die Anlieger der Kreisstraße 8931 in Clanzschwitz oder Leckwitz sagen. Diese Straße kann bis zu der Stelle, an der sie in die Staatsstraße aus Laas einmündet, befahren werden – und theoretisch auch bis zur Oberschule. Dort besteht aber keine Wendemöglichkeit und es ist mit Baustellenverkehr zu rechnen.

Sperrungen bis 4. September

Plan des Lasuv ist es, den Kreuzungsbereich bis zum 28. August zu erneuern, um die Auswirkungen auf den Schulbusverkehr möglichst gering zu halten. „Die Gesamtmaßnahme soll voraussichtlich bis zum 4. September fertiggestellt werden“, heißt es in der Mitteilung des Amtes. Während der Bauzeit werde die innerörtliche Verkehrsführung in Strehla dem Fortschreiten der Arbeiten angepasst, unter anderem seien Einbahnstraßenregelungen vorgesehen. Hierfür verweist das Lasuv auf die lokalen Veröffentlichungen der Stadt.

Neue Deckschicht und Kabel

Bei dieser Baumaßnahme soll die Deckschicht der Fahrbahn in einer Dicke von vier Zentimetern erneuert werden. Gleichzeitig würden Arbeiten für die Wasserversorgung Riesa/ Großenhain und die Enso Energie Sachsen Ost ausgeführt.

Die überörtliche Durchgangsverkehr auf der B 182 wird während der Bauphase über die Elbebrücken in Riesa und Mühlberg umgeleitet.

Von Axel Kaminski