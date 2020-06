Trotz Unfällen: Radweg-Poller bei Schmorkau bleibt als Auto-Barriere stehen

Mannschatz/Schmorkau

Es ist wieder passiert: Vergangene Woche verunglückte zum dritten Mal ein Radfahrer am Mulde-Elbe-Radweg zwischen Mannschatz und Schmorkau – so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Grund: ein Poller auf dem Weg an der Querung mit der Straße kurz vor Schmorkau. Ein Mannschatzer, der nicht namentlich genannt werden will, appelliert an die Stadtverwaltung, den Poller zu entfernen. „Wir haben bereits mehrfach auf die Gefahr hingewiesen – ohne Erfolg. Dieser erneute Unfall sollte zu denken geben.“

Gefahr durch Autos und Motorräder

Die Stadt Oschatz plant nicht, den Poller zu entfernen. Für die Verwaltung wiegt ein anderer Aspekt schwerer, erklärt Sprecherin Anja Seidel: „Wir wissen, dass der Radweg als Abkürzung genutzt werden kann, sobald der Poller entfernt ist. So könnte zum Beispiel der Weg nach Terpitz erheblich abgekürzt werden und auch zu Gärten in Mannschatz ergäben sich kurze Wege mit motorisierten Fahrzeugen entlang des Radweges. Der Fahrradunfall tut uns leid. Wir hoffen, dass der passionierte Radfahrer bald wieder gesund wird. Er kennt die Strecke sehr gut. Unsere Fachleute im Rathaus schätzen dennoch ein, dass es viel gefährlicher ist, auf dem Radweg einem Moped oder Auto zu begegnen“, so Seidel.

Unfall-Opfer: Beschilderung wäre ausreichend

Der verunglückte Radfahrer, Fahrradhändler Christian Zieger, gibt der Stadt keine Schuld. „Die Verwaltung möchte nur auf Nummer Sicher gehen, dass die Trasse ein reiner Radweg bleibt.“ Zieger selbst zweifelt die Notwendigkeit eines solchen Pollers an dieser Stelle an. „Meiner Meinung nach wäre eine Beschilderung ausreichend, die darauf hinweist, dass der Weg für Autos und Motorräder gesperrt ist. Dann könnte die Barriere entfernt werden.“ Jedoch verlasse man sich seitens der Stadt wohl nicht auf die Vernunft der motorisierten Kraftfahrer. Im übrigen sei es Autofahrern, die den Poller beseitigen und damit einen freien Weg haben wollen, auch möglich, ihn umzufahren, so der verunglückte Radfahrer.

Von Christian Kunze