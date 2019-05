Collm-Region

Noch die kühle Temperatur der Luft und des Wassers bewegen einige Freibad-Betreiber dazu, mit der Saisoneröffnung noch etwas zu warten. Zwei Bäder in der Collm-Region halten an den gewohnten Terminen fest.

Traditionell öffnet Pächter Harald Kutsche zu Ostern die Tore das Waldbades Schmannewitz. In erster Linie möchte er damit Spaziergänger aus dem Ort und der nahe gelegenen Kurklinik zum Kaffeetrinken am Badeteich verführen – was an den sonnigen Feiertagen auch ganz gut funktioniert habe. „Tatsächlich haben sich am Ostersonntag und -montag auch schon einige Mutige ins 17 Grad kühle Wasser gewagt“, berichtet Harald Kutsche. Kühl sei eben relativ. Nach Nächten zu Beginn dieser Woche, in denen die Luft in frostige Bereiche kam, ist die Wassertemperatur im Waldbad wieder auf 12 Grad Celsius gesunken. Das Bad öffnet aber, egal ob für Kaffeegast oder mutige Schwimmer, weiterhin täglich 10 Uhr – außer bei starkem Regen.

Das kristallklare Wasser im Naturbad Luppa ist derzeit 14 Grad Celsius „warm“. Für Pächter Holger Kühn ist das aber kein Grund, den regulären Saisonbeginn am 15. Mai zu verschieben. „Ab 17. Mai wird es warm“, gibt er sich optimistisch. Während er mit den Saisonvorbereitungen beschäftigt gewesen sei und das Tor offen gestanden habe, hätten sich schon die ersten Gäste eingefunden: Spaziergänger und Sonnenanbeter. Ins Wasser habe sich aber an den warmen Tagen im April noch niemand getraut. Allerdings hat das Luppaer Bad seine ersten Badegäste immer gleich zu Beginn des Jahres: zum Neujahrsbaden. Das zog, obwohl es total verregnet war, neben den teils kostümierten Badegästen viele Zuschauer an. Sie blieben allerdings nicht lange. Das soll sich dann Ende kommender Woche ändern. Nichts ändert sich, wie Holger Kühn betonte, an den Eintrittspreisen des Naturbades.

Von Axel Kaminski