Er ist längst kein Geheimtipp mehr: Wer schnell an sein Wanderziel in der Sächsischen Schweiz gelangen will, nutz den Regionalexpress „Saxonia“, der 8 Uhr in Leipzig startet. Er endet nicht in Dresden, sondern fährt bis Schöna weiter – ohne Halt zwischen Dresden und Pirna. Am vergangenen Sonnabend schaute mancher Wanderer jedoch in die Röhre.