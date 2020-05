EU-Mittel für Instandsetzung des Naundorfer Kirchturmes

Naundorf

Seit kurzem steht an der knapp 450 Jahre alten und Mitte des 18. Jahrhunderts umgebauten Kirche ein Baugerüst. Mitte Mai begann die Sanierung des Turmes und seiner Anbauten.

„Der schlechte Zustand des Turmes und die Tatsache, dass wir für eine Sanierung Spenden benötigen, war schon zur 775-Jahr-Feier des Ortes ein großes Thema“, blickt Pfarrerin Christina Moosdorf zurück. In Mai jenes Jahres hatte die Leader-Region „Sächsisches Zweistromland-Ostelbien“ ein Förderthema „Kulturelle Teilhabe“ aufgerufen. Mit einer Bausumme von knapp 300 000 Euro hatte sich die Kirchgemeinde Naundorf um eine Aufnahme in das Programm beworben.

Erfolgreiche Bewerbung um Leader-Mittel

Im Juni 2018 befand das regionale Entscheidungsgremium der Leader-Region das Vorhaben als förderwürdig. Der übliche Fördersatz von 75 Prozent konnte nicht erreicht werden, weil der Maximalbetrag auf 150 000 Euro festgesetzt war. Mit diesem Votum konnte die Kirchgemeinde ihre Unterlagen beim Landratsamt Nordsachsen einreichen, welches den Antrag endgültig bewilligte. Neben der Beteiligung der Landeskirche hat die Kirchgemeinde einen Eigenanteil von rund 25 000 Euro zu tragen.

Turmuhr wird ebenfalls aufgefrischt

Nun sollen bis Ende September die Mängel und Verwitterungserscheinungen am Turm beseitigt werden. Dazu gehört die Instandsetzung der Laterne und der Turmspitze ebenso wie die der hölzernen Dachtragwerke der Turmhaube. „Alle Dachflächen des Turmes werden wieder neu mit Schiefer eingedeckt“, erklärt Claudia Jentzsch, die in der Kirchgemeinde Oschatzer Land für Bauangelegenheiten zuständig ist. Der Turm und die angrenzenden Anbauten sollen einen neuen Anstrich bekommen. Aufgefrischt würden außerdem das Zifferblatt und die Zeiger der Turmuhr. Während der Bauarbeiten müsse die Glockenläuteanlage außer Betrieb genommen werden.

Aufträge für mehrere regionale Firmen

Wie Claudia Jentzsch erläutert, sind an den Bauarbeiten an der Naundorfer Kirche eine Reihe von Firmen aus der Collm-Region beteiligt. Dazu gehören Gerüstbau Sellig und Baubetrieb Voigtländer aus Oschatz, Blitzschutz Wermsdorf sowie die Tischlerei Löwe aus Dahlen. Planung und Überwachung des Projektes liegen unter anderem in den Händen des Oschatzer Büros für Bauplanung.

Für Pfarrerin Christina Moosdorf ist das Baugeschehen am Arbeitsort keine Premiere. So wurden ab 2006 in der Kirche Hohenwussen Turm und Kirchenschiff saniert.

Im Oktober 2011 konnte sie mit ihrer Gemeinde dort den Festgottesdienst zum Abschluss der Arbeiten feiern. „In die Zeit meiner vorherigen Pfarrstelle in der Gemeinde Schmannewitz-Bucha fällt die Sanierung des Buchaer Kirchturmes“, ergänzt Christina Moosdorf.

