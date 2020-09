Turnen auf dem Pferderücken – ein Besuch bei der Voltigiergruppe in Calbitz

Calbitz

Noch ist die fünfjährige Schweizer-Freiberger-Stute Idylle etwas skeptisch. Die sieben jungen Damen, die im Reitstall Sachse in Calbitz herumlaufen, bereiten sich vor – sie machen Liegestütze, Dehnungsübungen und trainieren jede Muskelpartie. Neugierig blickt sich die junge Stute um. Auch sie bekommt etwas um den Körper gelegt. Doch es ist kein Sattel, nein. Es ist ein Voltigiergurt. Idylle kann ahnen, was nun bevorsteht und geht direkt in die große Halle. Beim Longieren läuft sie sich schon mal warm. Sie ist noch nicht lange ein Voltigierpferd und muss erst noch lernen, wie sie sich zu verhalten hat, während die jungen Mädels gymnastische Übungen auf ihrem Rücken vorführen.

Training im Reitstall. Quelle: kristin engel

„Beim Voltigieren geht es um das Mensch-Pferd-Team. Ursprünglich stammte es aus dem Militärischen – also dem schnellen Auf- und Absteigen vom Pferd. Daraus entstand schließlich das Voltigieren und das Turnen auf dem Rücken eines sich an einer Longe im Kreis bewegenden Pferdes“, erklärt Liska Müller aus Collm, die über dieses Thema sogar bereits eine Facharbeit geschrieben hat. Die 18-Jährige ist seit der zweiten Klasse in der Voltigiergruppe.

Auftritte bei Dorffesten

Eigentlich existiert die Voltigiergruppe beim Reitstall Sachse sogar schon seit 1999. Damals wollte man bei einem Auftritt mal etwas anderes vorführen. Schnell entstand eine Gruppe und was etwas holprig begann, wurde nach und nach immer besser. Schon als Vierjährige war Lisa Sachse bei dieser Gruppe dabei und ist heute die einzige, die von der alten Besetzung noch übrig geblieben ist. Doch heute turnt sie nur noch selten selber. Sie hat sich vielmehr der Longenführung und dem Training der Mädels verschrieben, die seit 2017 ein festes Team von sieben Personen sind. So wie vor wenigen Tagen, als sich die Gruppe für einen ganzen Tag dem Voltigieren und allem, was dazu gehört, widmete.

Training im Reitstall. Quelle: kristin engel

„Wir machen das alles nur ‚just for fun‘. Wir haben nicht vor, an Turnieren teilzunehmen, obwohl wir uns diese natürlich gerne ansehen, um neue Ideen zu bekommen. Beim Voltigieren gibt es immer etwas Neues. Man lernt nie aus. Wenn wir doch einmal auftreten, dann nur bei Dorffesten, für die man uns gerne buchen kann. Voraussetzung ist ein Stück Wiese. Auf Asphalt geht es nicht. Wir selbst veranstalten auch gelegentlich Feste. Dann ist die Voltigiergruppe natürlich auch mit dabei. Meistens mit einem tollen Motto wie ,Dirty Dancing’ oder ,Fluch der Karibik’“, erinnert sich die 25-Jährige gerne an diese Auftritte zurück, bei denen sie mit tollen Kostümen und einer spannenden Show vor ihr Publikum traten.

Muskeltraining auch für die Pferde

Und was sagt Idylle dazu? Entspannt lässt sie die Mädels auf ihrem Rücken turnen. Bevor das überhaupt möglich ist, wird die Muskulatur der Pferde gestärkt. „Es ist wichtig, dass wir mit den Pferden nicht nur Voltigieren oder Longieren, sondern ein vielseitiges Training mit ihnen machen, wobei alle Muskelgruppen beansprucht werden“, so die Trainerin. Das Wichtigste ist, die Pferde dabei nicht zu verletzen.

Training im Reitstall. Quelle: kristin engel

Erst seit März wird Idylle als Voltigierpferd angelernt. Und das macht sie richtig klasse. Auch Applaus wurde bereits mit ihr geübt, damit sie sich bei einem Auftritt nicht erschreckt. Musik im Hintergrund macht der jungen Stute gar nichts aus. Das Pferd ist aber noch nicht so belastbar wie die beiden anderen bereits ausgebildeten Voltigierpferde. „Unser erstes Voltigierpferd war Cheyenne. Mit ihr hat damals alles angefangen. Leider gibt es sie nicht mehr. Sie hat es immer so gerne gemacht. Immer, wenn sie mit uns voltigiert ist, ist sie wieder jung geworden“, erzählt Lisa Sachse mit einem traurigen Seufzen in der Stimme.

Voltigierpferd Nuria ist ebenfalls ein Schweizer Freiberger. Sie hat einen ziemlich breiten Rücken, was für das Voltigieren von Vorteil ist. Sie wurde von Mutter und Tochter Sachse selbst als Voltigierpferd ausgebildet und macht es nun bereits seit eineinhalb Jahren. Die schwere Warmblut-Stute Verlaine wird ebenfalls gerne genutzt. Denn auch wenn sie aufgrund ihrer nicht fließenden Bewegungen als Voltigierpferd nicht so gut geeignet ist, mögen die „Voltis“ aufgrund ihres breiten Rückens die Arbeit mit ihr sehr. Und auch die Stute genießt die Aufmerksamkeit.

„Es ist nicht die Aufgabe des Pferdes, sich dem Voltigierer anzupassen, sondern genau anders herum. Es ist etwas ganz anderes als Turnunterricht ohne Pferd. Auch Kinder führt man gerne mit dem Voltigieren an die Arbeit mit dem Pferd heran, weil es für sie sehr spannend ist. Meine Mutter, Petra Sachse, baut es bei ihrem Reitunterricht immer sehr gerne mit ein“, so Lisa Sachse.

Für die „Voltis“ gibt es auch immer ein paar Hausaufgaben mit auf den Weg. So müssen sie sich auch ohne Pferd fit halten. Im Winter, wenn es für das Training in der Halle zu kalt ist, durften sie sich auch bereits in der Physiotherapiepraxis Schuster in Collm fit halten.

Trockenübungen auf dem Holzpferd

Los geht es erst einmal mit Training auf dem Holzpferd. Quelle: kristin engel

Und wie sieht ein Kurs bei den Voltigiermädels beim Reitstall Sachse in Calbitz nun aus? Die Trainerin lässt sich dafür immer etwas anderes einfallen. Los ging es diesmal aber wie immer mit der Erwärmung. Da konnten die Pferde erst einmal gemütlich auf der Wiese stehen. Denn es wurde ab 13 Uhr gejoggt. Und auf dem Holzpferd wurden Trockenübungen geprobt, bevor die richtigen Pferde an die Reihe kamen. Nachdem Idylle eine ganz tolle Arbeit geleistet hatte und sogar im Galopp die Voltigierer auf ihrem Rücken turnen ließ, konnte Nuria ihr Können unter Beweis stellen. Bis 18 Uhr probierten sich die „Voltis“ mit Übungen, die Lisa Sachse ihnen vorgab. Auch wenn es draußen recht kühl war, merkten es die Mädels in der Halle nicht. Im Gegenteil. Ihnen lief der Schweiß über das Gesicht. Gegen 18 Uhr beendeten sie ihr Training und konnten dann zum gemütlichen Teil übergehen: Das gemeinsame Beisammensein. Und natürlich wurde auch dann noch über ihre Fortschritte und das Voltigieren gesprochen.

Von Kristin Engel