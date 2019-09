Udo Seidlitz hat vor 50 Jahren das Horstseefischen erfunden

Wermsdorf

Das Horstseefischen in Wermsdorf wird vom 11. bis 13. Oktober bereits zum 50. Mal groß gefeiert. Dass aus dem üblichen Abfischen ein echtes Volksfest geworden ist, geht auf die Initiative von Udo Seidlitz zurück.

Der heute 84-Jährige war 1954 – ein Jahr nach der Gründung der Binnenfischerei Wermsdorf – erstmals als Fischereigehilfe beim Abfischen dabei und erinnert sich an die schwere Arbeit jener Zeit: „Das Abfischen musste noch ohne Technik auskommen. Wir haben die Fische die Steinstufen am Horstsee hochgeschleppt.“ Das Gros wurde an den Mutzschener Fischgroßhändler Alfred Hermsdorf verkauft. Die Binnenfischerei hatte damals weder eine Hälteranlage noch die Erlaubnis, Fische einzeln zu verkaufen. Dabei, erinnert sich Udo Seidlitz, war das Interesse immer schon groß. „Das Abfischen war stets in der Woche. Auf dem Horstseedamm fuhr damals noch die Kleinbahn, die dann extra angehalten hat. Die Leute sind alle ausgestiegen und haben das Fischen beobachtet. Auch Schulklassen sind dazu extra zum Horstsee gekommen“, blickt er zurück.

Udo Seidlitz mit Kolleginnen beim Kochen der Fischsuppe 1969. Quelle: Jürgen Müller/Sammlung Seidlitz

Der Wermsdorfer, der seit 1961 Direktor der Binnenfischerei war, konnte 1969 erstmals durchsetzen, dass das Abfischen als Volksfest an einem Wochenende gefeiert wurde. Mit einem schlagkräftigen Argument: „Das war der Beitrag der Binnenfischerei Wermsdorf zur Festwoche ’20 Jahre DDR’“, verrät er. Man wollte endlich der Bevölkerung die Gelegenheit geben, die Arbeit der Fischer kennen zu lernen und die Produkte zu probieren. „An einen Jahrmarkt wie heute war damals noch nicht zu denken. Es ging darum, den Menschen den Karpfen schmackhaft zu machen.“ Auf dem Gelände des einstigen Horstseebades wurden Verkaufsstände aufgebaut. Dort gab es Karpfen gebacken und geräuchert, gebackene Forelle und natürlich die mittlerweile berühmte Fischsuppe.

Die Fischsuppe war immer schon begehrt bei den Besuchern. Quelle: Eicke/Sammlung Seidlitz

Die hatte sich Udo Seidlitz ein paar Jahre zuvor bei einer Fischereikonferenz in Schwerin von Teilnehmern aus Ungarn abgeschaut. „Wir“ – Seidlitz sagt immer „wir“, wenn er von den Fischern in Wermsdorf spricht – „wir haben uns gesagt, das probieren wir zuhause auch.“ Tomaten und Paprika gab es zu jener Zeit nur schwer – dabei gehörte beides unbedingt zum Rezept. Letztlich konnte die Binnenfischerei die Gemüse in großen Fünf-Kilo-Dosen beziehen. Zwiebeln, Porree und Sellerie kamen frisch aus Dahlen. Dann wurde die Suppe direkt am Horstsee in großen Kübeln gekocht. Weil die im Bad aufgestellten Tische längst nicht mehr reichten, halfen sich die Fischer mit eingeschlagenen Pfählen, auf die Bretter kamen: Fertig war das Stehbankett. Ausgeschenkt wurde die feurige Mahlzeit in Porzellanteller, dazu gab es Alu-Löffel. Wie gefragt das Horstseefischen und seine Köstlichkeiten waren, zeigt ein Blick in die Statistik: 1977 wurden beim Abfischen 10 000 Teller Fischsuppe verkauft. Insgesamt wurden sogar 50 Tonnen Fisch an dem Wochenende umgesetzt.

Von Jana Brechlin