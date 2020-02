Über 100 000 Euro für Taschupa in Liptitz

Liptitz

Ganz schön was los ist zurzeit in Liptitz. Ringsum die ehemalige Taschupa herrscht Baubetrieb. Die einstige Taschenfertigung, die sonst als Treffpunkt für die Bewohner dient, wird gerade saniert. Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes – das Gebäude gehört der Gemeinde Wermsdorf – sind dabei, die Sanitärräume zu entkernen. Gleichzeitig werden unter Federführung des Versorgers Wasserleitung und Hausanschluss erneuert. Die Arbeiten fallen in das Jubiläumsjahr der Dorfgemeinschaft, denn 2020 feiert Liptitz sein 775-jähriges Bestehen. Bis zum offiziellen Dorffest im September sollen auch die Maßnahmen an der Taschupa abgeschlossen sein.

Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) versicherte, man habe die Sanierung schon eine ganze Weile auf dem Schirm gehabt. „Wir freuen uns, das dieses Jahr in Liptitz umsetzen zu können. Dass die Arbeiten nun mit der Jahrfeier zusammenfallen, ist dabei eher Zufall“, sagte er bei einem Ortstermin.

1975 war die Baracke gebaut worden, in der fortan vor allem Kindertaschen genäht wurden. „Wir haben unsere Produkte landesweit verschickt“, erinnert sich die Liptitzerin Barbara Scheller an die Spitzenzeiten der Produktion. Nach der Wende wurde das Gebäude zum Treffpunkt umfunktioniert – eine Nutzung, die sich die Liptitzer bei der Eingemeindung nach Wermsdorf auch für die Zukunft vertraglich zusichern ließen. Heute nutzen Sportgruppen, Skatspieler, Senioren oder der Kindergarten die Räume. Und hier soll im September auch das Ortsjubiläum gefeiert werden.

Der Sanitärbereich wurde durch den Bauhof komplett entkernt. Quelle: Jana Brechlin

Bis dahin werden gut 101 000 Euro in die derzeit laufende Sanierung investiert. Neue Fenster sind bereits eingebaut worden, informierte Bauamtsleiter Mike Kolb. Aktuell geht es um die Sanierung der Sanitärräume. „Wir haben uns zu einer Entkernung entschlossen und legen auch die Abwasserrohre neu“, beschreibt er. Außerdem sei geplant, die Fassade zu verblenden und den Hof zu gestalten. 75 Prozent der Gesamtsumme kommen als Fördermittel aus dem Leaderprogramm. Für die Arbeiten gehen Aufträge an regionale Firmen, einen Teil wird die Gemeinde durch Eigenleistungen des Bauhofes erledigen, sagte Bürgermeister Matthias Müller. Das sei eine gute Lösung, da die Bausumme sonst nicht für alles reichen würde. „Ich bin mir aber sicher, dass die Liptitzer selbst auch mit anpacken werden, wenn das nötig sein sollte“, meinte er.

Im Ort werden die Arbeiten aufmerksam verfolgt und unterdessen Pläne für die künftige Nutzung der Taschupa geschmiedet. „Im Gespräch ist zum Beispiel auch ein Eltern-Kind-Treff, denn mittlerweile gibt es hier wieder einige junge Familien“, betont Barbara Scheller. Und Sabine Bernard, die vor einigen Jahren mit ihrer Familie in den Ort gezogen ist, ergänzt: „Wir finden es schön, dass im Zentrum etwas passiert. Es gibt hier keine Kneipe mehr, deshalb ist das für die Einwohner ein wichtiger Treffpunkt.“ Nach Abschluss der Sanierung wären noch Bänke auf dem Grundstück wünschenswert, schlug sie vor.

Von Jana Brechlin