Über 100 Teilnehmer bei Winterwanderung

Wermsdorf

Thilo Blamberg vom Wermsdorfer Heimatverein war überrascht, denn insgesamt 103 Teilnehmer nahmen an der Winterwanderung am Sonntag teil. Das Wetter und das Thema Döllnitztalsperre waren sicherlich für das große Interesse entscheidende Faktoren. Für eine Winterwanderung fehlte zwar der Schnee und die Temperatur lag gerade einmal etwas über Null. Als dann die Teilnehmerschar den Hof der Hubertusburg querte, kam schon so manch anderer Zaungast aufgrund der Menge an Leuten ins Grübeln.

Thilo Blamberg vom Heimatverein Wermsdorf betonte, dass das Wandern im Vordergrund steht. Kurze präzise Erklärungen gab es trotzdem. Quelle: Uwe Zabell

Thilo Blamberg vom Heimatverein Wermsdorf betonte zu Beginn der Veranstaltung, dass das Wandern im Vordergrund steht. Kurze präzise Erklärungen gab es trotzdem. Am Ende der Tour hatte zudem jeder die Möglichkeit, beim Verzehr einer Soljanka über das Erlebte zu diskutieren. Fazit: wieder eine tolle und gelungene sowie informative Veranstaltung.

Von Uwe Zabell