Über 650 Impfungen in drei Tagen: Oschatzer frischen Corona-Schutz auf

Oschatz

Am Mittwoch knackte die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen bundesweit erstmals in der Pandemie die 50 000er Marke. Auf Bundesebene werden die 3G-Regel am Arbeitsplatz sowie 2G in vielen Freizeitbereichen diskutiert – Sachsen wendet dies schon seit Beginn der Woche an. Wirkt sich das auf die Impfbereitschaft aus?

Schlange stehen für den Piks mussten in der ersten Wochenhälfte Impfwillige im Zentrum. Das mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) erlebte vom 8. bis 10. November einen Ansturm im Tagungsraum des Rathauses. Wie Anne Lissner, Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz mitteilte, wurden an den drei Tagen insgesamt 647 Impfungen verabreicht.

Drittimpfungen weit vorn

Davon entfielen 476 auf die Auffrischungsimpfungen (sogenannte „Booster“ oder Drittimpfungen), gefolgt von Erstimpfungen (98) und Zweitimpfungen (73). Verimpft wurden Vakzine von Biontech/Pfizer (591 Impfungen), Moderna (55) und Johnson&Johnson (1). Am stärksten frequentiert war der Montag mit 237 Impfungen, gefolgt von Dienstag (216) und Mittwoch (194). Zum Vergleich: Bei der ersten Aktion dieser Art ließen sich am 11. Oktober nur 40 Menschen impfen.

Unterstützt wurde das mobile Impfteam von Mitarbeitenden des Oschatzer Ordnungsamtes und der Verwaltung. „Wir haben Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und gemeinsam mit den Beamten des Ortspolizeireviers und den Kameraden unserer Freiwilligen Feuerwehr die zeitweise sehr großen Menschenansammlungen im Sinne des Infektionsschutzes entzerrt“, so der Beigeordnete Jörg Bringewald.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der Ansturm war überwältigend und wir bedauern die damit verbundenen Wartezeiten. Sowohl das uns zur Verfügung gestellte Equipment als auch die Manpower haben maßgeblich zum Erfolg der Aktion beigetragen. Wir sind sehr stolz auf das Geschaffte“, sagt Anne Lissner. Den beteiligten Helfern gelte besonderer Dank. Die mobilen Impfteams stellen ein Zusatzangebot zu der hausärztlichen Regelversorgung dar. „Demnach bitten wir alle potenziellen Impflinge, sich auch nach einer anderen Möglichkeit für einen Impftermin, beispielsweise bei ihrem jeweiligen Hausarzt, zu erkundigen“, betont die DRK-Vorsitzende.

Ansturm auch auf Arztpraxen

Doch auch die Hausärzte verzeichnen plötzlich ein großes Interesse am Impfangebot. Die Hausarztpraxis Dr. med. Axel Feyer und Jenny Dittert kann den seit Montag rasant gestiegenen Bedarf kaum decken, berichtet eine Schwester. „Die Nachfrage ist aktuell sehr hoch. Hätten wir die Kapazitäten, könnten wir doppelt, ja dreimal so viele Leute impfen.“

Unter den Interessenten seien zahlreiche Menschen, die auf ihre zweite oder dritte Dosis warten, aber auch viele, die sich ihre erste Spritze abholen möchten. „Vermutlich haben einige gemerkt, dass sie mit den neuen Auflagen ohne Impfung stark eingeschränkt sind und ihnen viele Türen zum gesellschaftlichen Leben verschlossen bleiben.“

Wegen des Andrangs können sich Impfwillige mittlerweile auf längere Wartezeiten einstellen: Aktuell bekommt man einen Termin in der Praxis frühestens im Januar.

Weitere Termine

Im Dezember sind weitere Impfaktionen geplant: 6./7./8.Dezember: Rathaus Oschatz, 16./17./18. Dezember: Wermsdorf, Begegnungszentrum Altes Jagdschloss, 22. und 23. Dezember: Mügeln, Geoportal, Bahnhofsgebäude), jeweils 9 bis 17 Uhr. Mitzubringen sind die Chipkarte der Krankenkasse, Personalausweis und – falls vorhanden – Impfausweis.

Von Christian Kunze und Fabienne Küchler