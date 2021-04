Über belastende Wochen im Pflegeheim Wermsdorf – und Lichtblicke im Alltag

Wermsdorf

„Die Ärzte und das Personal haben einige Leben gerettet“, sagt Jana Berentzik. Im Interview spricht die Leiterin des Pflegeheims „Hubertushof“ in Wermsdorf über den Verlauf der Corona-Pandemie in ihrer Einrichtung. Die Infektionszahlen in Sachsen steigen wieder. Im Wermsdorfer Pflegeheim gibt es derzeit keine positiv getesteten Bewohner mehr. Aber der Alltag ist noch nicht wieder eingekehrt.

Frau Berentzik, wer darf unter welchen Bedingungen jetzt Angehörige im Hubertushof besuchen?

Jana Berentzik: Jeder Bewohner darf pro Woche zwei Besuche von jeweils einer Person empfangen. Die Dauer der Besuche ist auf eine Stunde begrenzt und die Besucher müssen sich vorher telefonisch anmelden. Sie dürfen aber jetzt ihre Angehörigen wieder auf deren Zimmern aufsuchen. Jederzeit ist es möglich, sich außerhalb des Gebäudes zu treffen.

Müssen sich die Besucher vorher testen lassen?

Ja, der Zutritt ist nur mit negativem Testergebnis möglich. Selbstverständlich sind im Haus FFP-2-Masken zu tragen. Wir erfassen nach wie vor die Kontakte und erwarten, dass sich die Besucher die Hände desinfizieren.

Das sind viele Vorschriften, sind aber wieder mehr Möglichkeiten als im Herbst und über Weihnachten…

Ab Dezember hatten wir tatsächlich für zweieinhalb Monate ein striktes Besuchsverbot. Das war eine harte Zeit, für die Bewohner, unser Team und die Angehörigen. Wobei die meisten unserer Bewohner viel Verständnis für diese Maßnahme zeigten. Eine andere Chance, das Coronavirus unter Kontrolle zu bekommen, hatten wir nicht. Unsere Bewohner sehr dankbar dafür, dass wir uns Zeit für viele Gespräche genommen haben.

Wie viele Heimbewohner waren von der Erkrankung betroffen?

Wir hatten im März 2019 den ersten Fall in unserem Haus. Darauf folgten mehrere Erkrankungen im Oktober, aber ganz schlimm wurde es im Dezember – bis weit in den Januar hinein. Insgesamt gab es 30 Erkrankungen. Ein Wohnbereich war komplett betroffen. Unser Haus fühlte sich wie ein schwerkranker Mensch an.

Wie schwer waren die Krankheitsverläufe bei den Bewohnern?

Teils sehr schwer. Aber dank der guten Zusammenarbeit mit den Ärzten und Apotheken hier gab es Sauerstoffversorgung und Infusionen auf den Zimmern. Die Ärzte waren täglich mindestens einmal bei uns im Haus. Dank dieses Engagements konnten wir fast alle Bewohner retten. Wir haben vier Menschen verloren. Und weil manch einer immer noch behauptet, dass während Corona nur Alte, Schwache und Schwerkranke sterben, sage ich ganz klar: Diese Bewohner wären ohne diese Krankheit noch eine ganze Weile bei uns geblieben.

Was bedeutete dieses Infektionsgeschehen für die Mitarbeiter des Hauses?

Das sind vielfältige Belastungen. Sie haben zum Beispiel die vier Verstorbenen bis zu ihrem letzten Atemzug begleitet. Sie haben wochenlang viele Menschen vor Augen gehabt, die mühsam nach Luft rangen. Dazu kam das Risiko, sich trotz aller Schutzmaßnahmen, die wir ergriffen haben, hier zu erkranken oder sich den Virus in ihrer Freizeit einzufangen. Und es brachte ein höheres Arbeitspensum mit sich. Als ein Wohnbereich fast komplett erkrankt war, befanden sich dessen Bewohner in Quarantäne, mussten also komplett auf dem Zimmer versorgt werden – einschließlich der Mahlzeiten.

Wie viele Mitarbeiter des „Hubertushof“ waren erkrankt oder fielen wegen angeordneter Quarantäne aus?

Teils waren bis zu 15 unserer 68 Mitarbeiter krank oder in Quarantäne. Wer keine Symptome zeigte, kam in so genannte medizinische Quarantäne, arbeitete also im Wohnbereich mit den positiv Getesteten weiter. Ja, ich hatte schon eine Mangelanzeige ausgefüllt, sie aber noch nicht abgeschickt.

Sie sprachen von Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter. Welche waren das?

Wir haben hier in Schutzanzügen und mit Maske gearbeitet. Als es trotzdem weitere Infektionen beim Personal gab, haben wir noch mit Schutzbrillen und Visieren nachgerüstet. Die Pausenzeiten wurden entzerrt, damit es dabei keine Ansteckungen gibt. Man macht sich damit bei der Belegschaft nicht unbedingt beliebt.

Wie lange waren betroffene Mitarbeiter im Durchschnitt erkrankt?

Es war keine Ausnahme, dass Mitarbeiter, die Symptome hatten, bis zu acht Wochen ausfielen. Auch danach ist – zumal wir weiter Masken tragen müssen – die Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Dabei möchte ich betonen, dass von diesen langen Erkrankungen nicht nur Mitarbeiter jenseits der 50 oder 60 betroffen waren.

Sehen Sie, dass die angelaufene Impfkampagne eine Entlastung bringt?

Ich hoffe es. Tatsächlich konnten wir beim ersten Termin im Februar nur 18 Bewohner impfen. Für alle anderen lag der letzte positive Corona-Test noch nicht lange genug zurück. Am 9. April wurden 40 weitere Bewohner geimpft. Ich denke, dass Ende April 90 Prozent die zweite Impfung bekommen werden. Mittlerweile sind auch 70 Prozent der Mitarbeiter geimpft. Ich hoffe, dass wir dann hier keine schweren Krankheitsverläufe mehr sehen müssen.

Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht eine vernünftige Teststrategie?

Sie stellt zunächst einen großen Aufwand dar. Unsere Mitarbeiter müssen dreimal wöchentlich getestet werden. Bewohner werden einmal wöchentlich einem Test unterzogen, Besucher, Ergotherapeuten und andere Dienstleister jedes Mal, wenn sie die Einrichtung betreten. Das sind 1200 bis 1300 Tests pro Monat in unserem Haus. Tatsächlich haben wir immer dann, wenn jemand im Haus positiv getestet worden war, alle getestet. Dank der Unterstützung unserer Ärzte waren das stets die genaueren PCR-Tests. Wir hatten Bewohner, die acht Wochen am Stück das Virus in sich trugen.

Wir wissen, dass man sich ein zweites Mal anstecken kann und auch beim zweiten Mal ein schwerer Verlauf möglich ist. Man kann dieses Virus nicht ernst genug nehmen.

Von Axel Kaminski