Oschatz

Die Total-Tankstelle im Oschatzer Ortsteil Lonnewitz ist am Montagmittag überfallen worden. Nach dem Überfall musste eine Person wahrscheinlich mit Schock und Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mitarbeiter vor Ort wollten zum Geschehen keine Auskünfte geben. Auf Nachfrage bestätigte Polizei-Pressesprecher Alexander Bertram, dass es am Montag gegen 13.20 Uhr einen entsprechenden Vorfall gegeben habe. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten noch keine weiteren Informationen gegeben werden. Er kündigte an, dass sich die Polizei in den nächsten Stunden mit Details an die Öffentlichkeit wenden werde.

Von Hagen Rösner