Die Stadt Mügeln, die Region ohne Döllnitztalchor – undenkbar, da würde nicht nur im kulturellen Leben etwas fehlen. Groß war deshalb die Schar der Gratulanten, die zum Festkonzert anlässlich des 50-jährigen Chorjubiläums in die Stadtkirche kamen. SPD-Landtagsabgeordneter und ehemaliger Bürgermeister Mügelns Volkmar Winkler und sein Nachfolger Johannes Ecke waren beim Überbringen ihrer Glückwünsche voll des Lobes über das Engagement der Sänger.

Die weiteste Reise zum Jubiläumskonzert hatten allerdings die Sängerinnen und Sänger des gemischten Chores aus Flechtorf auf sich genommen. Seit Jahrzehnten gibt es die Chorpartnerschaft, die von beiden Seiten gepflegt wird und zu der auch regelmäßige Besuche beim Partnerchor mit Familienmitgliedern gehören. Die Sänger aus dem niedersächsischen Landkreis Helmstedt gratulierten auf spezielle Weise. Sie gestalteten einen Teil des Festkonzertes.

Markantes aus der 50-jährigen Chorgeschichte

Bevor die Besucher in der gut gefüllten St. Johanniskirche dem Gesang lauschen konnten, erinnerte Vereinsvorsitzende Erika Däberitz an Markantes aus der 50-jährigen Chorgeschichte.

Die Gründung im November 1969

Die Gründung war im November 1969 als „Chor des Volksgutes Mügeln“. Als erster Chorleiter der damals 16 singenden Frauen und Männer agierte Adolf Grüneberg. Bald übernahm Horst Krauß aus Leipzig den Chor. Herbert Sommer, der einen wesentlichen Anteil an der Chorgründung hat, ist seit der Gründung als einziger Sänger heute noch dabei.

Auftritt in der Fernsehsendung „Alles singt“

Höhepunkte in den ersten Jahren waren beispielsweise die Teilnahme an den Arbeiterfestspielen der DDR und ein Auftritt in der Fernsehsendung „Alles singt“ mit Hans-Georg Ponesky. Von den Arbeiterfestspielen in Schwerin kehrte das Ensemble sogar mit einer Goldmedaille zurück. Es gab damals viele Auftritte zu Erntefesten und anderen Veranstaltungen. Seit 1991 ist der Döllnitztalchor ein eingetragener Verein.

Enge Zusammenarbeit mit der Chorvereinigung Thümmlitzwald

Seit 1988 prägt das Chorleben auch die enge Zusammenarbeit mit der Chorvereinigung Thümmlitzwald aus Kössern. Der ehemalige Chorleiter beider Chöre, Rainer Naake, brachte sie mit gemeinsamen Proben zusammen. Längst kann man die Sänger im Doppelpack zu Konzerten erleben. Damit haben sie einen festen Platz im kulturellen Leben im Gebiet des Altkreises Oschatz und der Region Grimma. In Mügeln sind so zum Beispiel Konzerte zum Sornziger Blütenfest, Beiträge zum Mügelner Stadtfest oder in der Weihnachtszeit fester Bestandteil des Kulturangebotes. Doch nicht nur das Proben und die gemeinsamen Auftritte verbinden die Sänger. Zum Vereinsleben gehören ebenso Erlebnisse und Ausfahrten.

Besondere Ehrungen

Bevor das eigentliche Festkonzert seinen Lauf nahm, wurden Herbert Sommer als Gründungsmitglied und zweiter Vereinsvorsitzender sowie Vereinschefin Erika Däberitz besondere Ehrungen zuteil. Der Geschäftsführer des Sächsischen Chorverbandes Thomas Lohse zeichnete die Schwetaerin mit der Ehrennadel des Sächsischen Chorverbandes aus. Ihre Verdienste lägen besonders darin, dass der Chor immer noch besteht. Die Chormitglieder würdigten Herbert Sommers Engagement in ihren Reihen mit einer Reise zu einem Konzert nach seiner Wahl.

Mehr als eine Stunde lang erfreuten anschließend die Sänger des Döllnitztalchores mit ihren Sangesfreunden aus Thümmlitzwalde unter der Leitung von Konstantin Beyer und auch die Gäste aus Flechtorf mit Liedern von Bach bis Mendelssohn, von afrikanischen Traditionals bis hin zu bekannten deutschen Volksliedern die Festgäste.

Von Bärbel Schumann