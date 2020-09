Überwältigende Resonanz auf Steven Dornbuschs Radtour zugunsten dreier Kinderheime

Oschatz

Sprachlos zeigt sich Steven Dornbusch angesichts der Unterstützung für seine 24-Stunden-Radtour von Oschatz nach Berlin und zurück. Er hatte aufgerufen, ihn mit einem Euro pro Kilometer zu helfen. Doch es kam noch viel mehr zusammen.

„Sponsoren haben aufgerundet, Privatpersonen gespendet, entlang der Strecke wurde gesammelt und nun können wir jetzt schon fast 7000 Euro verbuchen – und es werden immer noch mehr, vor allem durch die Berichterstattung aus den Regionen. Außerdem wurden für mein Trikot schon 400 Euro geboten“, sagt er. Das Geld kommt drei Kinderheimen in Zeitz, Dessau und Merseburg zugute, die der Eventmanager während seiner Tour besucht hat – und teils schon seit längerer Zeit unterstützt.

Eis und Verklemmung

Der erste Streckenabschnitt war begleitet von Regen und Navigationsproblemen, Baustellen und gesperrten Straßen. Die Zwischenstopps in den Heimen und bei Sponsoren entschädigten dafür. Fast pünktlich auf die Minute erreichten er Mitternacht das Brandenburger Tor, wo ihn zahlreiche Fans empfingen. „Das gab Kraft.“

Steven Dornbusch lässt seinen Emotionen auf dem Neumarkt freien Lauf. Quelle: Christian Kunze

Nach Fotos, Eis und Massage („Ich hatte eine Verklemmung an der linken Schulter“) ging es Richtung Torgau. „Auf der Fahrt holte mich der erste Schwächeanfall ein, begleitet von Schüttelfrost und Müdigkeit. Ich dachte an eine gemütliche Fahrt, doch alle waren motiviert und es ging über Riesa, Schweta nach Oschatz. Kurz vor 10 Uhr rollten wir auf dem Neumarkt ein und ich war einfach überwältigt.“

Emotion und Dank

Am Ziel ließ Dornbusch seinen Emotionen freien Lauf. „Wer mich kennt, der weiß, das passiert nicht jeden Tag.“ All jenen, die ihm nun auf die Schulter klopfen, entgegnet Dornbusch, dass diese Aktion ohne seine Begleiter, die Fans an der Strecke, seine Familie und Freunde niemals gelungen wäre. „Ihr seid einfach nur ein saustarkes Team“, lobt er.

Von Christian Kunze