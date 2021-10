Mahlis

Gestern, gegen 10 Uhr, heulten in Mahlis und Wermsdorf die Sirenen. Grund war die „unklare Rauchentwicklung im Heizungskeller der Kindertagesstätte“.

Kinder verlassen schnell das Haus

Nur wenige Augenblicke später verließen die vier Erzieherinnen mit ihren Schützlingen die Kita „Taußendfüßler“ durch das Gartentor und begaben sich zum Sammelplatz. Da es inzwischen stark regnete, fanden sie in der Garage Unterschlupf, in der unter anderem Spielgeräte eingelagert sind.

Von dort aus konnten sie allerdings nur schlecht beobachten, was sich dann an und in ihrer Einrichtung abspielte. Bereits 10.03 Uhr war die Mahliser Wehr mit zwei Fahrzeugen und 14 Kameradinnen und Kameraden vor Ort.

Einsatzleiter Holger Oehmichen erfuhr von den Kita-Mitarbeiterinnen, dass sich keine Person mehr im Haus aufhalte, auch nicht die Mieterin im Obergeschoss. Bereits beim Verlassen des Gebäudes hatten sie die Gaszufuhr vom Tank im Garten ins Haus unterbrochen und das Gebäude stromlos geschaltet. Damit die Einsatzkräfte trotz der mit Magnetschaltern gesicherten Türen ins Gebäude gelangen konnten, wurden der Feuerwehr die Schlüssel übergeben.

Übung unter echten Bedingungen

Für die schnelle und umsichtige Evakuierung lobte Holger Oehmichen das Personal der Kita. „Da wir keine Menschen retten müssen, warten wir jetzt auf die Wermsdorfer Wehr, die einen Sicherungstrupp stellt. Erst dann schicken wir die Leute mit Atemschutz ins Gebäude, um den Brandherd zu suchen und zu bekämpfen“, erläuterte der stellvertretende Wehrleiter das weitere Vorgehen bei dieser Übung.

Löschwasser und Beleuchtung

Gleich nach ihrem Eintreffen hatten die Mahliser Kameradinnen und Kameraden eine Löschwasserversorgung ins Gebäude aufgebaut – allerdings nicht scharf in Betrieb genommen. „Wir führen 750 Liter auf unserem Fahrzeug mit, die Wermsdorfer 800 und 1600 Liter“, erklärte Holger Oehmichen, wobei man zur Übung nur ein Fahrzeug hinzugezogen habe. Sollte diese Menge nicht reichen, sei die Döllnitz gleich nebenan nur auf den ersten Blick eine Option. Denn erstens müsste man sie anstauen und zweitens sei das Ufer in diesem Bereich stark zugewachsen. Bei einem echten Einsatz würde man dem Unterflurhydranten in rund 150 Meter Entfernung den Vorzug geben. Beim Aufbau einer solchen Strecke sei es sinnvoll, mit den Nachbarn aus Wermsdorf zusammenzuarbeiten.

Neben der Löschwasserstrecke wurde eine Beleuchtung aufgebaut und der Lüfter in Stellung gebracht, um das – nur im Übungsszenario – verräucherte Gebäude zu belüften. Nach einer halben Stunde war die Übung vorbei und der Einsatzleiter rundum zufrieden.

Einsatzleiter war zufrieden

„Jeder Handgriff hat gesessen“, hob Holger Oehmichen hervor. Zudem habe die Wehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie an einem Werktag einsatzbereit sei. „Wir haben zurzeit 38 aktive Kameraden, viele davon im Schichtdienst“, erklärte der Einsatzleiter. Deshalb bringe man in Mahlis zum Dienstagvormittag genug Leute auf die Beine, um zwei Fahrzeuge zu besetzen. Darunter seien vier Kameraden gewesen, die unter Atemschutz agieren könnten. Die Wermsdorfer Wehr war nach rund zehn Minuten mit sechs Kameraden vor Ort, darunter zwei Atemschutzträgern.

Den „Tausendfüßlern“ versprach Holger Oehmichen, dass man wiederkomme und die Besichtigungsrunde an und in den Fahrzeugen nachhole. Diese ließ man gestern wegen des starken Regens ausfallen.

Von Axel Kaminski