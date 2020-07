Collm-Region

Seit zwei Wochen gelten niedrigere Mehrwertsteuersätze: fünf statt sieben Prozent für Artikel und Dienstleistungen des Grundbedarfs, 16 statt 19 Prozent für den Rest.

Wobei an dieser Stelle nicht über die Einordnung in die beiden Steuersätze debattiert werden soll, sondern lediglich darüber, ob die Konsumenten etwas von der Steuersenkung wahrnehmen. Oder ob es gar ihr Kaufverhalten beeinflusst.

Annett Lehmann Quelle: Axel Kaminski

„Ehrlich gesagt, achte ich da gar nicht so drauf, wie viel von der Einkaufssumme die Mehrwertsteuer ist“, sagt Annett Lehmann aus Dahlen. Deshalb habe sie gar nicht so bewusst nachgesehen, ob ihr seit Anfang Juli der niedrigere Steuersatz berechnet wurde. „Größere Anschaffungen, wo wir vielleicht spürbar etwas sparen würden, planen wir nicht“, betont sie.

Marika Fischer Quelle: Axel Kaminski

„Das ist doch Verarsche“, ist sich Marika Fischer sicher. „Erst werden die Preise angehoben und nun sparen wir angeblich“. Die Belgeranerin habe aber noch nicht bemerkt, dass irgendein Händler oder Dienstleister die günstigere Steuer nicht an die Kundschaft weitergereicht hätte.

Uwe Pottetz Quelle: Axel Kaminski

„Seit die Steuer gesenkt wurde, haben wir noch keine größeren Anschaffungen getätigt“, berichtet Uwe Pottetz aus Schmannewitz. Er bezweifelt, dass beim normalen Wochenendeinkauf überhaupt ein Euro Einsparung zusammenkommen würde, weil der Steuersatz nun zwei Punkte niedriger ist.

Annett Sindermann Quelle: Axel Kaminski

Annett Sindermann schaut gleich noch einmal auf ihren Kassenzettel und sieht auf den ersten Blick keine Einsparungen. Oder doch? „Die Spaghetti sind tatsächlich zwei Cent billiger als letzte Woche“, stellt sie fest. Wesentlich mehr habe sie allerdings bei den alkoholfreien Getränken gespart. Das habe aber nichts mit der Steuersenkung zu tun, sondern liege einfach an der Rabattaktion des Marktes.

„Ich glaube nicht, dass wir im nächsten halben Jahr viel sparen werden, dazu hatten die Preise während der Corona-Krise zu stark angezogen“, schildert die Calbitzerin ihren Standpunkt. Außerdem vermutet sie, dass der Aufwand, den die Händler für diese befristete Umstellung betreiben müssten, viel zu hoch sei. „Die Steuersenkung sollte länger gültig sein“, sagt sie.

Maik Rothenburger Quelle: Axel Kaminski

Maik Rothenburger aus Dahlen sind ebenfalls „noch nicht wirklich“ Ersparnisse aufgrund der gesenkten Mehrwertsteuer aufgefallen: „Ich war seitdem aber auch noch nicht tanken, vielleicht merkt man es dort beim Bezahlen“, hofft der 37-Jährige.

Jana Scholz Quelle: Manuel Niemann

„Nein“, sagt auch Friseurin Jana Scholz in Mügeln, sie habe bisher nichts von der Steuersenkung mitbekommen. „Doch beim Einkaufen habe ich schon etwas gemerkt“, sagt hingegen ihre jüngere Schwester Mareen Scholz, die als Erzieherin arbeitet. „Da gibt es jetzt diese komischen Centbeträge.“

Dass die Preise jetzt mit ungewohnten Zahlenkombinationen hinter dem Komma aufwarten, das stimme, sagt dann auch ihre Schwester. „Also nicht 1,99 Euro, sondern 1,88. Aber sonst ist mir nichts aufgefallen. Ich denke, wenn man größere Anschaffungen hat, dann vielleicht,“ aber so merke sie nicht, dass sich etwas merklich verbilligt habe, sagt sie. „Ich denke auch nicht, dass das so viel für die Wirtschaft bringen wird.“

Mareen Scholz Quelle: Manuel Niemann

Damit reihen sich die beiden ein: Etliche Menschen antworten in Mügeln – es ist gerade Markttag und die meisten erledigen Einkäufe – dass sich der verringerte Mehrwertsteuersatz im Alltag kaum bemerkbar mache. Gezielt den kleinen Steuervorteil ausnutzen und jetzt etwas anschaffen wollen auch die beiden 37 und 31 Jahre alten Schwestern aus Mügeln jetzt nicht.

Auch die Händler, die wir ansprechen, aber ebenso wie andere ungenannt bleiben wollen, haben keine größere Nachfrage zu verzeichnen. Einen Wiederaufschwung der Wirtschaft erwarten sie eher nicht. Vielleicht profitiere wieder einmal die Autoindustrie, sagen sie, doch beim Verkauf von Schnittblumen oder Obst schlage sich das nicht nieder.

Stattdessen kamen Kosten auf sie zu: Um die Kassen jetzt umzustellen und diese Kosten kehren am Jahresende wieder zurück, wenn die Steuer wieder angeglichen werde. Die Leute kauften derweil nicht mehr, sondern das, „was sie eben brauchen.“ „Was man kauft – wie Zigaretten – das ist ja nicht billiger geworden“, bestätigt etwa ein weiterer Passant. Geht die Steuersenkung dann am Bewusstsein der Verbrauchern vorbei?

Dietmar Keller Quelle: Manuel Niemann

Nicht ganz: „Ich fand das gut“, sagt Rentner Dietmar Keller, zwar spüre er die Steuererleichterung „eigentlich nicht“, aber in der Familie schon. „Ich habe keine größeren Anschaffungen gemacht, aber ich denke, wenn man die macht, wie beim Auto und, und, und – dann schon.“ Da mache sich das schon bemerkbar, sagt er.

Bei kleineren Sachen wie Lebensmitteleinkäufen sei die Senkung eben nicht so relevant. Aber auch er will deswegen nicht mehr Geld ausgeben und etwas gezielt kaufen. „Ich hab Haus und Hof“, sagt der Berntitzer, und selbst wenn da etwas gebaut oder erneuert werde, fielen nicht die großen Summen an. Denkt er, dass der verringerte Steuersatz der strauchelnden Wirtschaft helfen werde? „Eher nicht“, sagt er nach kurzem Überlegen.

Von Axel Kaminski und Manuel Niemann