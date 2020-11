Umleitungen zwischen Torgau und Wermsdorf: Arbeiten auf S 24 bis 2021 geplant

Wermsdorf/Dahlen/Torgau

In Zusammenhang mit der zeitlich befristeten halbseitigen Sperrung der S 24 für Dreharbeiten, kam beim jüngsten Gemeinderat in Wermsdorf noch einmal die Baustellensituation auf der S 24 zur Sprache.

Zwei Baustellen auf S 24 sorgen für weitläufige Umleitungen

Etliche Anwesende nutzen die Straße derzeit als Umleitung, die Dreharbeiten für die ZDF-Serie „SOKO Leipzig“ ließen befürchten, dass dort ein neues Nadelöhr für den Verkehr entstehen könnte. Während Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) dies entkräften konnte – der Dreh im Wermsdorfer Wald ist abgeschlossen – stand weiterhin im Raum, dass die Sperrung der S 24 durch Verzögerungen andauere.

Anzeige

Pendler, müssen derzeit zwischen Torgau, Dahlen und Wermsdorf Umwege auf sich nehmen, um nach Torgau oder von dort aus zur A 14 zu gelangen, weil auf der Staatsstraße 24 gleich an zwei Stellen gebaut wird: Wegen Arbeiten in Sitzenroda wird der Verkehr aus Richtung Torgau von der S 24 auf die S 23 über Staupitz nach Schildau und von dort über Falkenhain weiter nach Börln zum Kreisverkehr Schwarzer Kater umgeleitet.

Zusätzlich wird am Luppaer Edelmannsteich eine Brücke unter einer Vollsperrung ersetzt und der Verkehr über die B 6 in Richtung Oschatz und die S 38 in Richtung Wermsdorf umgeleitet.

Landesamt für Straßenbau und Verkehr: Arbeiten laufen planmäßig

Die OAZ hat beim zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr ( Lasuv) nachgefragt: Werden sich die Arbeiten, wie am Donnerstag in der vergangenen Woche in Wermsdorf befürchtet, bis in das nächste Jahr ziehen? Gibt es Bauverzögerungen?

Nein, derzeit liege alles im Plan, antwortet das Lasuv, allerdings sah der bereits von Anfang an Verkehrsbeeinträchtigungen im kommenden Jahr vor. So wird in Sitzenroda ein zweiter Bauabschnitt folgen, wenn der erste Bauabschnitt fertiggestellt und freigegeben ist.

Ende der Arbeiten 2021 in Sicht

„Der erste Bauabschnitt soll wie angekündigt und sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen zum Jahresende fertig werden“, antwortet Rosalie Stephan, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit beim Lasuv. „Nach der Winterpause geht es dann weiter, sodass wir im Sommer 2021 mit der Gesamtfertigstellung rechnen.“

An der Brücke bei Luppa stehe als nächstes das Betonieren des zweiten Widerlagers an, danach werde dann am Überbau gearbeitet, teilt sie auf Anfrage mit. „Wir gehen dort weiterhin von einer Fertigstellung des Bauwerks im Frühjahr 2021 aus.“

Von Manuel Niemann