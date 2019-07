Dahlen/Schmannewitz

An dieser Stelle auf der Umleitungsstrecke zwischen Dahlen und Schmannewitz ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen. Durch den Brand es Autos war auch die Straße in Mitleidenschaft gezogen worden und wurde noch am Dienstag repariert. Die Untersuchungen laufen noch, warum der Autofahrer (28) offenbar ungebremst auf diesen Baum gefahren war.

Von Hagen Rösner