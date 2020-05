Umsatz bei Oschatzer Händlern im Keller – dennoch vorsichtiger Optimismus

Oschatz

Wie haben die Oschatzer Einzelhändler die Corona-bedingte Zwangspause verkraftet? Wie lief der Neustart ab 20. April? Wir haben uns in drei verschiedenen Branchen umgehört.

Nachholebedarf nach Zwangspause

Alexandra Roscher durfte ihre Buchhandlung in der Lutherstraße am 20. April nach fünf Wochen Zwangspause wieder aufschließen. „Am Anfang lief es gut an“, blickt sie zurück. Es habe nach der Schließungszeit einen Nachholebedarf bei ihren Kunden gegeben. Da zu dieser Zeit Kindertagesstätten und Schulen noch zu waren, kauften die Eltern zum Beispiel Puzzles oder Lernblöcke, um ihre Kinder zu Hause zu beschäftigen.

Ostergeschäft weggebrochen

Negativ habe sich mit Blick auf den gesamten Monat April bemerkbar gemacht, dass fast das komplette Ostergeschäft weggebrochen war. Dieser Verlust habe trotz der Möglichkeit, Bücher über den hauseigenen Online-Shop zu bestellen, nicht aufgefangen werden können. Im April habe der Umsatz bis zu 70 Prozent unter dem üblichen Niveau gelegen.

Im Mai sei dann die Nachfrage etwas verhaltener als kurz nach der Wiedereröffnung gewesen. In diesem Monat habe sich wiederum gemacht, dass Jugendweihen oder Konfirmationen wegen Corona ausfielen – und deshalb auch keine Bücher als Geschenke gekauft wurden. Trotzdem bald auch wieder Urlaub im europäischen Ausland möglich sein soll, wird Reiseliteratur laut Alexandra Roscher derzeit überhaupt nicht nachgefragt. Allerdings läuft das Geschäft mit regionalen Wanderkarten wie etwa für die Dahlener Heide oder die Sächsische Schweiz wieder an.

Angst vor zweiter Infektionswelle

Als Konsequenz aus der Corona-bedingten Geschäftsentwicklung schickte die Buchhändlerin ihre zwei Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit, ab Juni sollen sie aber wieder im normalen Umfang arbeiten. Dennoch bleibt Alexandra Roscher vorsichtig optimistisch: „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen – wenn nicht noch eine zweite Infektionswelle mit Geschäftsschließungen kommt.“

Online-Versand als Rettungsanker

In den Monaten März und April musste Katrin Hanel, Inhaberin des Intersport-Geschäftes am Neumarkt, Einsatzbußen von etwa 50 Prozent im Vergleich zur Zeit vor Corona verkraften. „Diese Zeit haben wir durch unseren Online-Versand überstanden“, sagt sie. Parallel dazu konnten die Kunden ihre gewünschten Artikel auch per Telefon oder E-Mail direkt im Geschäft bestellen und dann in einer extra eingerichteten Station abholen. Doch dieser Service sei kaum genutzt worden.

Besonders problematisch sei der Wegfall des Ostergeschäftes gewesen. Ihre drei Mitarbeiter musste die Geschäftsinhaberin deshalb in Kurzarbeit schicken, seit Mai arbeiten sie aber wieder normal.

Kunden von Maskenpflicht genervt

Die ersten 14 Tage nach dem Neustart am 20. April lief das Geschäft in ihrem Laden sehr gut, jetzt mache sich allerdings bemerkbar, dass einige Kunden von der Maskenpflicht genervt sind. Dennoch schätzt Katrin Hanel ein: „Ich habe den Eindruck, dass die Leute gemerkt haben, dass der direkte Kontakt zwischen Kunden und Verkäufer sehr wichtig ist. Das Bewusstsein für die kleinen Einzelhandelsgeschäfte ist gewachsen.“

Aktuell wird die Kundennachfrage durch zwei Faktoren bestimmt. Da Sommerurlaub derzeit schwer planbar ist, steht die Ausrüstung für Ferien zu Hause oder in der Region im Fokus – Wanderausrüstung, Camping-Stuhl, Mini-Badebassin oder Zelte. „Und die Leute wollen ihre Corona-Kilo wieder runter kriegen – die brauchen jetzt Laufschuhe und Wanderschuhe“, sagt die Geschäftsinhaberin. Das Sportgeschäft Hanel am Neumarkt gibt es seit 29 Jahren. „In dieser Zeit hatten wir schon einige schwierige Jahr und werden auch das überstehen“, sagt Katrin Hanel kämpferisch.

Umsatzrückgang von etwa 45 Prozent

Die Corona-bedingte Schließungszeit hat Thomas Schubert, Inhaber von Schuhe&Mode Schubert, vor allem dazu genutzt, seine Geschäfte in Oschatz in der Alt-oschatzer Straße und in Merseburg zu renovieren. Parallel dazu konnten seine Kunden ihn in dieser Zeit direkt kontaktieren oder über die Online-Plattform schuhe.de bestellen. Das habe aber bei Weitem nicht die Umsatzeinbußen während der Zwangspause kompensieren können. Für März und April rechnet Schubert mit einem Umsatzrückgang von etwa 45 Prozent gegenüber normalen Monaten. Seine Mitarbeiter musste der Geschäftsinhaber während der Schließzeit in Kurzarbeit schicken, auch jetzt arbeiten sie noch nicht wieder im vollen Umfang.

Froh ist Schubert, dass das Geschäft nach dem Neustart am 20. April wieder angelaufen ist. „Unsere Kunden wollen die Ware vor Ort anfassen und zwischen verschiedenen Modellen hin- und herprobieren, sie sind jetzt nicht so stark online-affin. Sie haben lieber die vier Wochen gewartet und sind dann wieder zu uns gekommen.“ Mittlerweile zeige sich aber, dass die Kunden vom Mundschutz genervt sind. „Aber sie sind ja nur eine begrenzte Zeit bei uns im Geschäft – und da ist es für sie schon okay“, sagt der Schuhhändler.

Vom Grundsatz her optimistisch

Und wie fällt sein Rückblick auf die Zeit seit Beginn der Corona-Einschränkungen aus? „Vom Grundsatz her bin ich optimistisch eingestellt. Alles andere ist aber ein Blick in die Glaskugel, weil wir nicht wissen: Bekommen wir eine Infektionswelle oder nicht.“

Von Frank Hörügel