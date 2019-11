Unbekannte entsorgen ausgediente Reifen im Mügelner Grenzholz – Hinweise erbeten

Mügeln

Die Stadtverwaltung Mügeln und das Landratsamt Nordsachsen bitten um Hinweise aus der Bevölkerung zu einer illegalen Müllablagerung. Am Wochenende wurden die wahrscheinlich von Anhängern oder Traktoren stammenden Reifen – insgesamt zwölf Stück – von einem Bürger im Bereich des Grenzholzes entdeckt.

Da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht von Laub bedeckt waren und die Kreidebeschriftungen noch gut erkennbar waren, wird davon ausgegangen, dass die illegale Ablagerung erst kurz vorher geschehen ist. Bürger, die Hinweise zu den Verursachern geben können, wenden sich bitte die Stadtverwaltung, entweder per E-Mail an Rathaus@StadtMuegeln. de oder telefonisch unter 034362 4100. Detaillierte Fotos sind in der Galerie zu finden.

Von ak