Unbekannte zerstören Dach des Containers im Oschatzer Verkehrsgarten

Böse Überraschung für die Verkehrswacht: Der Container am Übungsplatz unweit der Döllnitzsporthalle ist von Vandalen heimgesucht worden. Unbekannte rissen ein Blech vom Dach. „Bemerkt haben wir das erst nach dem Wochenende. Als es regnete, lief das Wasser in den Container“, so der Vorsitzende der Verkehrswacht in Oschatz, Fahrlehrer Frank Boden.

Kaum Aussicht auf Versicherungsschutz

Die ungebetenen Besucher kletterten wahrscheinlich an den Einbruchschutzgittern der Tür auf das Dach des Containers, rissen das Blech herunter und trampelten wahrscheinlich auf dem Container herum, vermutet Verkehrswacht-Mitarbeiterin Anke Spindler. „Anders kann ich mir nicht erklären, dass auch die Lampen in dem Container Schaden genommen haben. Ferner ist zu befürchten, dass die Elektrik erneuert werden muss. Die im Container abgestellten Fahrräder und weitere Materialien zur Radfahrausbildung der Grundschulen in der gesamten Collm-Region seien „nur“ nass geworden, so Spindler weiter. Anzeige wegen Sachbeschädigung sei bereits erstattet worden, so Boden.

Im Verkehrsgarten findet die Radfahrausbildung der Grundschüler der Collm-Region statt. Quelle: Christian Kunze

Der Verkehrsübungsplatz samt Container ist sehr abgelegen und öffentlich zugängig. Das, so Boden, sei für die Verkehrswächter Fluch und Segen zugleich. „Wir freuen uns natürlich wenn der Platz zum Üben genutzt wird, auch wenn wir nicht explizit dazu aufrufen. Allerdings hat das auch zur Folge, dass jeder hin kann, der auch Ungutes im Sinn hat“. Zu letzteren zählt der Vorsitzende diejenigen, die jetzt wieder mutwillig und ohne Skrupel Kosten für den Verein verursacht haben. „Diese Schäden zahlt uns keine Versicherung, es ist schon zu viel passiert, wir werden uns wohl selbst helfen müssen“, stellt er in Aussicht.

Bedenken bei Videoüberwachung

Das öffentliche Areal komplett einzuzäunen und abzusperren, sei das sprichwörtliche letzte Mittel. „Wir wollen den potenziellen Nutzern den Platz nicht zusperren“, so Boden. Der Vorsitzende erwägt die Investition in Videotechnik zur Überwachung des Geländes. Doch auch das könnte am Ende mehr kosten als es nützt. „ Wir müssten sie dann an einem Ort anbringen, der hoch genug ist, damit die Kamera selbst nicht weggedreht, abgedeckt, zerstört oder entwendet werden kann“, so Anke Spindler. Eine weitere Möglichkeit, den Container vor solchen Angriffen zu schützen sei, Stacheldraht auf dem Containerdach anzubringen, um unliebsame Gäste fern zu halten. „Vielleicht kann uns da jemand etwas zur Verfügung stellen“, ruft Frank Boden auf.

Frank Boden, Vorsitzender der Verkehrswacht Oschatz. Quelle: privat

Chronologie: Vandalismus und Diebstahl Der Verkehrsgarten Oschatz wurde bereits mehrfach von Kriminellen heimgesucht. Im Juni 2017 brachen Unbekannte in den dortigen Container ein, klauten Werkzeuge, Geräte zur Rasen- und Heckenpflege und anderes mehr. Im April 2018 hinterließen unangemeldete „Besucher“ Müll und setzten dort anderen mitgebrachten Abfall in Brand. Schließlich sahen sich die Ehrenamtlichen im vergangenen Jahr im gleichen Zeitraum mit Diebstahl und Zerstörung der gelben Schulanfangsbanner konfrontiert.

Von Christian Kunze