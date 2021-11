Wermsdorf

Betrügerische Telefonanrufe sind zur Zeit wieder im Umlauf. Erst kürzlich verzeichnete die Polizeidirektion Leipzig innerhalb eines Tages 24 gemeldete Schockanrufe in der Stadt Leipzig sowie ihren Landkreisen. Anrufer sollen durch Täuschung versucht haben, die Opfer zu hohen Geldzahlungen aufzufordern.

Heike Hornauer aus Wermsdorf erhielt einen verdächtigen Anruf anderer Art. Ihr Mann versuche im Moment, eine Immobilie zu verkaufen. Deswegen hinterfragte sie zunächst nicht, als sich vor kurzem eine Dame telefonisch meldete und angab, sie sei vom „Forum für Immobilien“. In gebrochenem Deutsch habe sie gefragt, ob Hornauer aktuell eine Immobilie verkaufe. „Darauf gab ich ihr natürlich die eine Antwort, die man in solchen Fällen nicht geben sollte: ’ja’. Ich war so perplex und habe einfach aus Reflex gehandelt.“ Die Anruferin legte danach sofort auf, den Namen habe man Hornauer nicht genannt. Die Wermsdorferin versuchte daraufhin, die Nummer zurückzurufen – jedoch ohne Erfolg. Sie sei stets nicht erreichbar. „Damit wurde mir gleich klar, dass es sich um einen Täuschungsversuch handeln muss.“

Das vermutet auch André Fritzsche, Leiter der Beratungsstelle der sächsischen Verbraucherzentrale in Torgau. „Bei diesem Fall steckt vermutlich irgendeine Masche dahinter. Diese Anrufe sind nicht erlaubt. Firmen dürfen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht ohne ihre Zustimmungen anrufen“, stellt er klar. „Bei dieser Art von Anrufen geht es meistens ums Geld. Diese Anrufer wollen auskundschaften, wie viel ’Gewinn’ sie von den Leuten erwarten können; sie werden sozusagen entsprechend ihrer Antwort vorgemerkt.“ Bei der Beratungsstelle in Torgau gebe es bisher jedoch noch keine Beschwerden von Anrufen des angeblichen „Forums für Immobilien“.

Der Polizeidirektion Leipzig liegen vergleichbare Fälle vor. „Grundsätzlich stellen wir fest, dass es inzwischen eine deutlich hohe Zahl an Anrufen mit betrügerischen Absichten gibt, die nicht zum Erfolg führen. Die Betroffenen erkennen die Absicht und beenden vor einem Vermögensschaden das Gespräch“, berichtet Polizeisprecher Olaf Hoppe.

Es sei das erste Mal gewesen, dass Hornauer einen betrügerischen Anruf erhalten habe. Gemeldet habe sie den Vorfall nicht. Bisher ergaben sich für sie auch noch keine Folgen aus dem Telefonat. Trotzdem ist sie beunruhigt: Sie befürchtet, ihre bejahende Antwort könnte durch betrügerische Tricks als Einwilligung für vermeintliche Verträge genutzt werden. Darüber solle man sich allerdings nicht zu sehr sorgen, erklärt Fritzsche. Es komme manchmal vor, dass sich die Anrufer nochmal zurückmelden. Fälle von vermeintlichen Vertragsabschlüssen träten hingegen nur selten ein. „Und wenn doch, dann bleibt immer noch das Widerrufsrecht, auf das man sich berufen kann.“

„Auf so eine Masche werde ich nicht nochmal hereinfallen“, verspricht sich Hornauer. Um solche Situationen zu vermeiden, kann man Maßnahmen ergreifen. „Die Maschen der Betrüger sind sehr vielfältig, sie können beispielsweise auch andere Rufnummern anzeigen lassen. Das macht das Erkennen im Vorfeld natürlich manchmal schwierig. Generell ist es immer empfehlenswert, nur Anrufe von bekannten Nummern anzunehmen und es zu vermeiden, ’ja’ zu sagen. Sollte man doch einmal zum Opfer eines solchen betrügerischen Anrufs geworden sein und sich daraus negative Konsequenzen ergeben, stehen wir den Bürgerinnen und Bürgern als Verbraucherzentrale natürlich zur Seite“, so Fritzsche. Auch die Polizei ist in solchen Situationen ein guter Ansprechpartner. „Wir werden auch nicht müde, immer wieder zu solchen Betrugsmaschen Aufklärungsarbeit zu leisten“, so Hoppe. Dies sie die beste Art, gegen solche Versuche vorzugehen.

Von Fabienne Küchler