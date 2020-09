Mügeln

Tatort Kita: Am Dienstag fuhren Polizisten an der Mügelner Kindertagesstätte „Sonnenblume“ vor. Ein Jugendlicher, der dort im Bundesfreiwilligendienst arbeitet, steht im Verdacht, dort unerlaubt Bildaufnahmen gemacht zu haben. Daher sei sein Handy beschlagnahmt und er zur Klärung des Sachverhalts mit auf das Revier genommen worden, so ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig.

Der Jugendliche sei demnach nicht in Haft. „Weiterhin hat sich auch kein Verdacht eines sexuellen Hintergrunds ergeben.“ Der Verdächtige habe an, so der Sprecher, bis dahin an seiner Einsatzstelle als freundlich, hilfsbereit gegolten und sei definitiv nicht straffällig in Erscheinung getreten.

Anzeige

Sexueller Hintergrund ausgeschlossen

Dennoch sei er jetzt Tatverdächtiger einer Straftat nach Paragraf 201a des Strafgesetzbuchs. Der ahndet, wenn ein höchstpersönlicher Lebensbereich durch Bild- oder Videoaufnahmen verletzt wird. In einer Kita als geschütztem Bereich seien keine Kameras zugelassen.

Weitere LVZ+ Artikel

Das beschlagnahmte Handy werde derzeit noch ausgewertet. „Es wird ermittelt, was es mit den Aufnahmen auf sich hat.“ Ganz klar, so der Sprecher der Polizei, könne er dementieren, dass diese einen sexuellen Hintergrund haben, betonte der Sprecher.

Eltern bitten um Aufklärung

Dennoch bleiben Fragen: Wie konnte der Jugendliche unbemerkt die Aufnahmen machen? Gab es ein Polizeiliches Führungszeugnis? Wurden zumindest die Eltern, deren Kinder betroffen waren, umgehend informiert? All das war noch offen, zumal Quellen, mit denen die OAZ gesprochen hat, den geschilderten untadeligen Ruf des Jugendlichen anzweifelten.

Das wenige Bekannte, der Mangel an Informationen machten den Vorfall unweigerlich auch zum Thema im Mügelner Stadtrat am Donnerstagabend: Eine Mutter, deren Tochter zu der Kita-Gruppe gehöre, die der Jugendliche gefilmt haben soll, meldete sich prompt zu Wort: „Bekommen wir irgendeine Info von der Kita? Wird das irgendwann mal angesprochen?“, fragte sie eindringlich.

Arbeitsverhältnis aufgelöst

Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) hatte den Fall kurz geschildert. Es habe eine Anzeige von einem Elternteil gegeben, dass Aufnahmen in sozialen Netzwerken kursierten, sagte Ecke nun, die Stadt habe davon erst zeitversetzt erfahren, als diese einging.

„Der junge Mann ist stehenden Fußes entlassen worden. Er ist nicht mehr beschäftigt. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Diese Informationen kriegen Sie als Eltern, das hängt an der Kita aus,“ antwortete er. Einen solchen Aushang gebe es seit Donnerstagmorgen in der Kita, mehr könne man erst einmal nicht machen. Kein Kind sei zu Schaden gekommen, durch die sofortige Kündigung weiterer abgewendet worden, sagte er.

Bürgermeister bittet, Ermittlungen abzuwarten

„Also ging es nur um dieses eine Kind, wo die Eltern informiert wurden?“, hakte die Mutter noch einmal nach. „Nach unserem Kenntnisstand jetzt handelt es sich um das eine Kind. Aber das Handy ist beschlagnahmt und liegt im Moment in den polizeilichen Ermittlungen. Wir wissen im Moment nichts weiter“, betonte Hauptamtsleiterin Dörte Eberhardt.

Auch die Kita-Leitung und die Erzieher wissen bislang nicht, sagte Ecke, was der Jugendliche heimlich gemacht habe. Er bat, auf Spekulationen zu verzichten. Auch wenn es wenig war, was sie mehr erfuhr, quittierte das die Mutter mit einem kurzen, betonten „Danke.“

Von Manuel Niemann