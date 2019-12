Oschatz/Mügeln

Die tief stehende Sonne war laut Polizei vermutlich an zwei Unfällen am Donnerstagvormittag „beteiligt“. Dabei wurde in einem Fall eine 71 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt.

In Oschatz war gegen 10.30 Uhr eine 37-jährige Toyota-Fahrerin stadteinwärts auf der Bahnhofstraße unterwegs. An der Einmündung zur Theodor-Körner-Straße wollte sie nach links abbiegen. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne habe sie jedoch die auf der Bahnhofstraße in stadtauswärtiger Richtung fahrende 71-jährige Radfahrerin übersehen, so die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß. Die 71-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Gegen die Toyota-Fahrerin werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt, so die Polizei.

Auf Müllauto aufgefahren

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr im Mügelner Ortsteil Paschkowitz. Ein 75-jähriger VW-Fahrer war mit seinem Auto auf der Straße Am Ziegeleiberg unterwegs. Offenbar aufgrund der tief stehenden Sonne übersah er dabei ein stehendes Müllauto und fuhr auf dieses auf, berichtete die Polizei. Die Beifahrerin des 75-Jährigen zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Von lvz