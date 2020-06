Riesa

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 11.30 Uhr in Riesa ereignet. Wie die Polizeidirektion Dresden gestern mitteilte, stieß ein Nissan Navara auf der B 169 in Riesa mit einem Brückenpfeiler zusammen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Laut Polizei war der 64-Jährige in Richtung Seerhausen unterwegs. Auf der Ortsdurchfahrt Riesa kam der Nissan nach rechts von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Brückenpfeiler. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 16 000 Euro.

Von Frank Hörügel