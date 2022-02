Zaußwitz

An der Kreuzung der S 31 mit der Straße zwischen Riesa-Canitz und Zaußwitz ereignete sich gestern, gegen 15 Uhr ein Unfall. Offenbar hatte ein aus Richtung Zaußwitz kommender Autofahrer den Renault Clio auf der Staatsstraße übersehen. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. An beiden Wagen entstand durch die Kollision hoher Sachschaden. Die Polizei leitete den Verkehr an der Stelle, an der sich in den vergangenen Jahren viele ähnliche Unfälle ereignet haben, vorbei. ak

Von Axel Kaminski