Oschatz/Mügeln

Bei einem Verkehrsunfall auf der S 31 wurde am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, ein 15 Jahre alter Mopedfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, hatte eine 30 Jahre alte VW-Fahrerin, die aus Naundorf kommend in Richtung Mügeln unterwegs war, einen Lkw überholt und war dabei frontal mit dem entgegenkommenden Moped zusammengestoßen. Der 15-jährige Mopedfahrer kam zu Fall und musste zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden.

Drogentest positiv

Bei der VW-Fahrerin sei dann im Rahmen der Unfallaufnahme ein Drogentest durchgeführt worden, der positiv auf Amphetamine reagierte, teilte die Polizei weiter mit. Der Führerschein der 30-Jährigen wurde sichergestellt und die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von LVZ