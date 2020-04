Liebschützberg

Schwer verletzt wurde eine junge Frau am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Wermsdorfer Straße in Liebschützberg. Die 29-Jährige fuhr mit ihrem Citroen auf der B 6 von Oschatz kommend in Richtung Riesa. Hinter einer Linkskurve kam sie durch einen Fahrfehler von der Fahrbahn ab und fuhr gegen Baum am Straßenrand, informierte am Sonntag die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig.

Hoher Sachschaden entstanden

Die Citroenfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Auto, dem Baum und einem Begrenzungspfosten, der ebenfalls beschädigt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

