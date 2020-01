Wermsdorf

Die 49-jährige Fahrerin eines Suzuki Liana ist bei einem Unfall bei Wermsdorf schwer verletzt worden, informierte am Montag die Polizeidirektion Leipzig. Die Frau befuhr mit ihrem Auto am Sonntag gegen 19 Uhr die Sachsendorfer Straße in Richtung Wermsdorf. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam schließlich nach circa 160 Metern in einem Graben zum Stehen.

Frau im Auto eingeklemmt

Die verunfallte Fahrerin wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wermsdorf aus dem Auto befreit werden. Die schwer verletzte 49-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Noch vor Ort gab die Frau an, dass ihr ein unbekanntes Fahrzeug auf ihrer Spur entgegenkam und sie deswegen ausweichen musste.

Nun ermittelt die Polizei

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verhalten der Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz, Theodor-Körner-Straße 2, in 04758 Oschatz, Telefon 03435 650100 zu melden.

Von lvz