Unfall bei Wermsdorf: 65-Jähriger schwer verletzt

Wermsdorf

Auf der Staatsstraße 38 bei Wermsdorf ereignete sich am Dienstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Gegen 8 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit einem Pkw BMW von Göttwitz in Richtung Wermsdorf. Kurz nach dem Kreisverkehr überholte er zwei vor sich fahrende Pkw. Der Fahrer (65) des vorausfahrenden zweiten Autos, ein Renault, hatte die Absicht, nach links in die Straße Am Lindigk abzubiegen und übersah den Überholenden. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, die daraufhin in den Straßengraben rutschten. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt und ärztlich behandelt. Angaben zum entstandenen Schaden lagen zunächst noch nicht vor.

Von lvz