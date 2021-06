Dahlen

Eine Autofahrerin ist in Dahlen im Landkreis Nordsachsen bei einem Ausweichmanöver ihres Wagens schwer verletzt worden. Der 27-Jährigen sei am Donnerstag nach einer Kurve ein Auto in der Mitte der Straße entgegengekommen, teilte die Polizei mit

Sie wich zunächst auf die rechte Fahrbahnseite aus, geriet danach mit ihrem Wagen ins Schleudern und prallte im Anschluss gegen einen Straßenbaum. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen wegen Fahrerflucht

Der entgegenkommende Autofahrer dagegen sei einfach weitergefahren, hieß es von der Polizei. Es wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

