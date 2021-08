Mügeln

Wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt nun die Polizei nach einem Unfall in Mügeln. Am Sonntag, gegen 10.40 Uhr, wollte dort ein 22 Jahre alter Ford-Fahrer zum Tanken seines Fahrzeuges rückwärts fahren, berichtete die Polizei am Montag. Dabei habe der junge Mann jedoch einen hinter ihm wartenden Skoda nicht beachtet, der dann beim Zusammenprall beschädigt wurde.

Drogentest positiv

Bei der Aufnahme des Unfalls sei bei dem 22-jährigen Tschechen ein Drogentest durchgeführt worden, der ein positives Ergebnis auf Amphetamine und Opiate zeigte, teilte die Polizei weiter mit. Außerdem wurden in dem Ford ein Schlagring, ein Teleskopschlagstock sowie Betäubungsmittel gefunden.

Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden.

Von LVZ