Oschatz

In Höhe des Grundstücks Nummer 1 der Oschatzer Freiherr-vom-Stein-Promenade wollte am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr eine 79-jährige Frau die Straße überqueren. Beim Betreten der Fahrbahn stieß die Fußgängerin mit einem von links kommenden Fahrradfahrer, 60 Jahre alt, zusammen. Beide stürzten und erlitten dabei schwere Verletzungen.

Die beiden Verletzten sind im Krankenhaus

Die 79-Jährige musste in eine Leipziger Klinik geflogen werden, während der 60-Jährige in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt wird. Am Rad entstand geringer Sachschaden.

Von lvz