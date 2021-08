Oschatz

Die Döllnitzbahn ist am Sonntagnachmittag im Bereich der Bahnhofsstraße mit einem Wohnmobil zusammengestoßen. Die 55 Jahre alte Fahrerin des Camper hielt nach Angaben der Polizei gegen 17 Uhrauf den Gleisen, als die Bahn anrollte. Trotz eines langen Hupens und einer Notbremsung kam es zur Kollision.

Dabei entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. Nach Angaben der Polizei entstand an der Lokomotive ein Schaden in Höhe von rund sechstausend Euro, an den Wagen waren es rund siebentausend Euro. Das Wohnmobil nahm einen Schaden in Höhe von tausend Euro.

Von RND/ans