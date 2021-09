Unfall zwischen Oschatz und Riesa: Laster mit Gasflaschen kollidiert mit Pkw

Riesa/Oschatz

Ein schwerer Unfall und gesperrte Straßen gab es heute auf der Bundesstraße 6 zwischen Oschatz und Riesa in der Nähe Ganzig/Mautitz. Auf der Bundesstraße war es zu einem Zusammenstoß eines Pkw und eines Lkw gekommen. Der 57-jährige Fahrer eines Lkw Daimler Actros mit Anhänger fuhr aus Riesa kommend in Richtung Oschatz. Zwischen den Abzweigen Mautitz und Ganzig kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Ford Kuga (77). Durch den Zusammenstoß geriet der Ford ins Schleudern, drehte sich und kam auf der Fahrbahn entgegengesetzt seiner Fahrtrichtung zum Stehen. Der Lkw samt Anhänger kam im Straßengraben auf der linken Seite zum Liegen. Die beiden Fahrer sowie die 79-jährige Beifahrerin des Ford wurden schwer verletzt und zur stationären Aufnahme in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 130000 Euro geschätzt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Bergung des Lkw samt Anhänger, der mit Gasflaschen beladen war, dauerte bis in die Nachmittagsstunden an. Die Bundesstraße 6 war zwischen Mautitz und Ganzig bis etwa 15:20 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden aufgenommen. .

Von Hagen Rösner