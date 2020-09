Unfallflucht zwischen Wermsdorf und Mügeln

Wermsdorf

Ein Bürger hat am Sonntag kurz nach 1 Uhr das Polizeirevier Oschatz angerufen und informiert, dass es auf der Staatsstraße zwischen Wermsdorf und Mügeln offensichtlich einen Unfall gegeben hat. Am Abzweig in Richtung Limbach war dem Anrufer ein BMW mit starken Unfallschäden aufgefallen. Die Person vor Ort schien angetrunken.

Verfahren gegen den Fahrer läuft

Als die Polizei eintraf, war niemand mehr am Fahrzeug. Die Polizisten ermittelten als Halter des Autos einen 40-jährigen Mann aus der Umgebung. Sie trafen ihn zu Hause an. Sein Führerschein ist nun erst einmal weg, eine Blutentnahme erfolgte und es läuft jetzt ein Verfahren wegen Fahrens unter Alkohol und Unfallflucht.

Von ie