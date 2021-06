Unfallopfer aus Naundorf bei Oschatz durchleidet Krankenhaus-Odysee

Naundorf/Oschatz

Innerhalb eines Sekundenbruchteils hat sich das Leben von Eberhard Punke grundlegend verändert. Es war schon dunkel um 16.40 Uhr am 27. November 2019, als das Unglück seinen Lauf nahm. Zusammen mit seinem Sohn Ronny hatte Eberhard Punke seine Palmen zum Überwintern zu einem Nachbarn auf der anderen Seite der Straße der Einheit gebracht. Beim Überqueren der Straße auf dem Rückweg passiert es dann. „Ein junger Autofahrer hat mich erfasst und mir den linken Unter- und Oberschenkel zerknallt“, erinnert sich der heute 77-Jährige an diesen Moment. Seine Frau Eveline hörte einen Knall und begab sich zu der Unfallstelle. Erst dachte sie, es hätte nur eine der Palmen erwischt, doch dann offenbarte sich ihr das ganze Ausmaß des Geschehens. „Mein Mann hatte einen Beckenbruch und sein linkes Schienbein war zertrümmert“, erinnert sich die heute 73-Jährige.

Künstliches Koma in Leisnig

Der Notarzt schaffte Eberhard Punke ins Leisniger Krankenhaus, wo er ins künstliche Koma versetzt wurde. Einen Tag später wurde er mit einem Hubschrauber in die Leipziger Uniklinik geflogen. Am 30. November wurde der Naundorfer von zwei Ärzteteams operiert. An den Klinikaufenthalt schloss sich eine Frühkur in Borna an. „Da ist mein Mann schon am Laufband gelaufen“, sagt Evelin Punke. Das Ehepaar schöpfte wieder Hoffnung.

Leichter Herzinfarkt

Doch dann entzündete sich bei Eberhard Punke das Becken. Er musste wieder zur Operation in die Uniklinik. „Und dort hat er sich einen gefährlichen Krankenhauskeim geholt“, so Evelin Punke. Ihr Mann kam auf die Intensivstation an der Uniklinik, nahm zehn Kilogramm ab und bekam auch noch einen leichten Herzinfarkt.

Knochen nicht richtig zusammengewachsen

Beim anschließenden Krankenhausaufenthalt fühlte sich Eberhard Punke schlecht umsorgt und beschwerte sich darüber auch. „Das haben die mich dann spüren lassen“, erinnert er sich. Bei einer Nachuntersuchung im April 2020 – fünf Monate nach der Operation – stellte sich schließlich heraus, dass die Knochen seines Schienbeins gar nicht richtig zusammengewachsen waren. Eine Behandlung mit Ultraschall brachte kaum Besserung.

Behandlung wie Tag und Nacht

Als sich schließlich ein Chirurg in der Oschatzer Collm-Klinik der Sache annahm, kam die Wende zum Besseren. Eine erneute Operation musste zwar wegen Corona auf Anfang Mai 2021 verschoben werden, doch dann wurde schließlich in das Schienbein von Eberhard Punke eine 35 Zentimeter lange Metallstange eingesetzt. „Die Behandlung in Oschatz und Leipzig war wie Tag und Nacht“, lobt der 77-Jährige die Ärzte und Krankenschwestern. „In der Collm-Klinik haben sie sich wirklich um mich gekümmert.“

Vorsichtiger Optimismus

Nach seiner Krankenhaus-Odyssee von anderthalb Jahren schöpft Eberhard Punke jetzt wieder Mut. Ganz langsam setzt der Naundorfer einen Fuß vor den anderen und stützt sich dabei auf zwei Gehhilfen. „Es wird nicht wieder so werden, wie es vor dem Unfall war – aber ich bin optimistisch“, sagt er.

Von Frank Hörügel