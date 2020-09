Unheilbar kranke Krebspatientin aus Dahlen will weiter kämpfen

Oschatz

Richtig fit habe sie sich nach der Reha im Frühjahr gefühlt, erinnert sich Edeltraud Kohler an ihr früheres Leben. Doch dann wendete sich das Schicksal der 77-Jährigen urplötzlich und dramatisch. „An meinem rechten Auge ist mir wie eine spitze Tüte rausgewachsen“, erzählt die Dahlenerin. Ihr Hausarzt habe dann festgestellt: „Das ist Krebs.“

An Lungenkrebs erkrankt

Die nachfolgenden Untersuchungen zeigten, dass Edeltraud Kohler an Lungenkrebs erkrankt war, der bereits überall in ihrem Körper Metastasen gestreut hatte. Die Ärzte in verschiedenen Krankenhäusern versuchten, die Krebserkrankung mit Operationen, Strahlen- und Chemotherapie einzudämmen. Doch die Heilungschancen sind sehr gering.

Einweisung in die Palliativstation

Wieder zu Hause, wurde Edeltraud Kohler von ihrem ebenfalls krebskranken Mann und ihrer Tochter betreut. „Doch dann bin ich einfach hingefallen. Warum, weiß ich auch nicht“, sagt sie. Das war vor reichlich einer Woche. Die Dahlenerin ließ sich in die Palliativstation (palliativ bedeutet schmerzlindernd) der Oschatzer Collm-Klinik einweisen.

Zustand wird stabilisiert

Hier übernahm Oberärztin Ines Kurth mit ihrem Team, zu dem neben sechs Krankenschwestern auch zwei Physiotherapeuten, eine Psychotherapeutin und zwei Sozialarbeiter zählen, die Betreuung von Edeltraud Kohler. Ihr Ziel ist es, den Zustand von Edeltraud Kohler zu stabilisieren.

Medizin des Lebens

Seit März 2014 gibt es an der Collm-Klinik die einzige Palliativstation im Landkreis Nordsachsen . „Palliativmedizin ist keine Sterbemedizin, sie versteht sich als eine Medizin des Lebens. Unser Ziel ist es, die Folgen einer Erkrankung zu lindern, wenn keine Aussicht auf Heilung besteht. Wir helfen dabei, die Schmerzen zu nehmen und für alle anderen Arten von Beschwerden eine Lösung zu suchen, auch für die seelischen“, sagt die Oberärztin. Durchschnittlich 250 Patienten – die meisten mit einer unheilbaren Krebserkrankung – werden hier pro Jahr betreut. Die Station verfügt über sechs Betten in Ein- und Zweibettzimmern.

Für jeden Patienten individueller Therapieplan

Für jeden Patienten wird ein individueller Therapieplan festgelegt. Dabei geht es meist um die Linderung von Schmerzen sowie um Hilfe bei Atemnot, Angst oder Verzweiflung. „Wir sind mittlerweile top in der Schmerztherapie. Es ist ein Jammer, dass wir manche Patienten erst so spät sehen“, sagt Dr. Hans-Joachim Kolb, der als Chefarzt der Abteilung Inneres auch für die Palliativstation verantwortlich ist.

Vorbehalte werden entkräftet

Oberärztin Kurth kennt den Grund, warum manche Patienten lange zögern, ehe sie sich in die Obhut der Palliativstation begeben. „Oft herrschen Angst und Misstrauen, jetzt auf die Sterbestation zu kommen.“ Doch diese Vorbehalte könnten durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit des Teams mit den Patienten schnell entkräftet werden. „Die Mehrzahl unserer Patienten begleiten wir über Wochen und Monate in mehreren stationären Behandlungen. Wir vermitteln Sicherheit, in Ausnahmesituationen oder bei der Verschlechterung des körperlichen Zustandes jederzeit zu helfen. Und wir sprechen auch über das Sterben, erfüllen letzte Wünsche wie etwa den Abschied vom geliebten Haustier“, so Kurth. Ihr Team kümmere sich zudem um die weitere ambulante Betreuung, wenn die Patienten wieder entlassen werden. Gern könnten Patienten und Angehörige nach Absprache auch die Palliativstation besichtigen.

„Das ist hier alles Eins A hoch drei.“

Edeltraud Kohler ist mit ihrer Betreuung in der Collm-Klinik sehr zufrieden: „Das ist hier alles Eins A hoch drei.“ Wenn alles gut geht, kann die Dahlenerin am Mittwoch wieder nach Hause entlassen werden. Die 77-Jährige weiß zwar, dass ihre Tage gezählt sind, denkt aber noch lange nicht ans Aufgeben. „Die Hoffnung stirbt zuletzt, ich muss kämpfen.“ Ihr nächstes Ziel ist der 12. Dezember. An diesem Tag will Edeltraud Kohler ihren 78. Geburtstag feiern.

Von Frank Hörügel