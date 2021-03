Unnormal: In Oschatz klappert jetzt schon der erste Storch

Oschatz

Der frühe Vogel fängt den Wurm: Genau das scheint sich der Storch gedacht zu haben, der am vergangenen Freitag – also bereits Ende Februar – das erste Mal in Oschatz gesichtet wurde. Der Zugvogel ist in diesem Jahr ungewöhnlich zeitig aus dem Süden zurück gekehrt und hat es sich im Horst auf dem Schornstein von Blumen Liebender im Stadtteil Zschöllau gemütlich gemacht.

In Nordafrika oder Südspanien überwintert

Wahrscheinlich handelt es sich um einen so genannten Westzieher. Die überwintern nach Informationen von Storchenexperten in Südspanien oder Nordafrika und haben daher einen weniger weiten Rückweg als die Artgenossen, die im Herbst weiter südlich in den afrikanischen Kontinent geflogen sind.

Horst in Zschöllau seit 1995

Erstmals wurde der Horst in Zschöllau im Jahr 1995 von Störchen besiedelt. Laut der Storchenchronik Zschöllau sind die Rotschnäbel in den vergangenen Jahren meist im April oder frühestens Ende März hier eingetroffen.

Von Frank Hörügel