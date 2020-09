„Unser Dorf hat Zukunft“: Sornzig sammelt Wünsche für Landeswettbewerb

Sornzig

„Ich wünsch mir einen Dalmatinerhund!“ Freunde, Sonne, Glück, Liebe, eine Europareise oder auch, „dass morgen keine Schule ist“: Nicht jeder Wunsch im Wunschglas vor Kerstin Helbig, wird sich wohl realisieren lassen, zumindest nicht mit Hilfe des Sornziger Heimatvereins. Aber Manches wie eine weitere Ausstellung in der Kirche, Kinoabende, ein Café, Basteln mit Ton oder Mangas für den jüngst eingeweihten offenen Bücherschrank, macht ihr Verein möglich oder bereitet es vor.

Nach dem Gewinn im simul+ Wettbewerb im Mai konnten bereits die kleine Tauschbibliothek, eine Leinwand, ein Grill sowie eine Café-Bestuhlung angeschafft werden. Damit sollen regelmäßig Dorftreffs in Sornzig stattfinden. „Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass es so etwas gibt wie ein Schwarzes Brett, an dem die Dorfbewohner interagieren und sich Hilfe anbieten können“, überlegt Helbig. „Wir haben auch überlegt, eine Litfaßsäule zu machen, aber die ist für uns jetzt schwer zu finanzieren“, sagt Vereinsvorsitzende Annett Peege.

Zur Galerie Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb: Nachdem mit dem Gewinn aus dem simul+ Ideenwettbewerbs der neue offene Bücherschrank im Sornziger Pfarrhaus eröffnet werden konnte, warteten dort schon die Wunschgläser, um Ideen für „Unser Dorf hat Zukunft“ zu sammeln.

Sornzig soll preiswürdige Zukunft haben

Die in den Gläsern konservierten Ideen sollen auch an anderer Stelle noch einfließen: Sornzig möchte sich auf die eigenen Stärken besinnen, attraktiver und lebenswerter werden und damit weit über die Region hinaus punkten. Daher beteiligt sich der Mügelner Ortsteil am 11. Landeswettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“, bei dem auf Landesebene bis zu 5000 Euro winken.

Gewinner, die im Jahr darauf noch einmal mit bundesdeutscher Konkurrenz antreten, können sogar bis zu 15.000 Euro gewinnen. Am letzten Wettbewerb, der wegen des Drei-Ebenen-drei-Jahres-Turnus zuletzt ab 2017 stattfand, beteiligten sich damals im Landkreis 13 Dörfer. Neben Langenreichenbach konnten Arzberg und Malkwitz auf Landesebene für sich werben, Langenreichenbach später sogar auf Ebene das Bundes.

Doch bis dahin muss Sornzig erst einmal auf Kreisebene überzeugen. Viel Zeit bleibt nicht, auch wenn sich die Anmeldungsfrist durch die Pandemie auf 2021 verschiebt. Bereits Anfang Juli fand daher die erste von Maikirschen Marketing moderierte Dorfwerkstatt statt, bei der Vereine, Unternehmer und das Kloster Wünsche und Ideen sammelten, was es dafür braucht.

Rundgang soll Jury überzeugen

Am Mittwoch findet nun die zweite Dorfwerkstatt um 18 Uhr im Kloster statt, an der jeder, der anpacken will, sich beteiligen kann. „Dazu muss man ein Konzept ausarbeiten und einen dreistündigen Rundgang vorbereiten“, beschreibt Helbig.

Mit dem soll die Bewertungskommission des Landratsamts dann überzeugt werden, indem auf bauliche Reize verwiesen, aber auch Natur, Umwelt, das menschliche Miteinander bis hin zur kulturhistorischen Entwicklung des Orts – zusammen mit den Plänen für die Zukunft.

Weil auch die Schule in Neusornzig profitieren soll und regionale Produkte außerorts auch von den Streuobstwiesen nebenan stammen, überlegen die Sornziger Tüftler noch, wie sich das in ein stimmiges Konzept einpassen lässt, das nicht am Ortsschild endet.

Von Manuel Niemann