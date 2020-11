Oschatz

Schöner Wohnen im Stadtteil Zschöllau – diesen Traum wollen sich acht Familien aus Oschatz, Wurzen und Leipzig erfüllen. Sie haben dort Grundstücke aus dem Bestand der Uso – Unser schönes Oschatz GmbH – erworben. In deren Auftrag wurden in den vergangenen Wochen die früheren Mietergärten beräumt, so dass die Neu-Zschöllauer sich ganz der Sanierung ihrer Häuser oder dem Neubau widmen können, ohne sich um „Altlasten“ auf ihren 1200 Quadratmeter großen Grundstücken kümmern zu müssen.

Diese Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen. „Im Schnitt“, stellt Oliver Hempler, Inhaber der mit diesen Arbeiten beauftragten Oschatzer Baudienstleistungen fest, „haben wir pro Wohnhaus etwa 50 Tonnen Bauschutt und anderen Abfall aus den Gärten entsorgt“.

Anzeige

Fünf der acht Häuser an der Straße Am Wachhübel mit ihren jeweils vier Wohnungen hätten leer gestanden. In den anderen drei Gebäuden habe es jeweils einen Mieter gegeben. Mit allen habe man sich einigen können. Während einer das von ihm bewohnte Haus gekauft habe, seien die anderen beiden umgezogen, einer dabei auch der Uso treu geblieben.

So wie es die Käufer der Uso signalisiert haben, werde die Hälfte der in den 1930er Jahren errichteten Gebäude abgerissen. „Wie es der Zufall will, wechselt sich dann entlang der Straße immer ein Neubau mit einem Haus ab, das saniert wird“, berichtet Paul Weißbach. Wer wie Tom und Isabell Köbel die vorhandene Substanz nutzen möchte, findet hier 177 Quadratmeter umbaute Fläche vor. Ziehe man das Treppenhaus ab, seien es 157 Quadratmeter. Dabei ist der ausbaufähige Spitzboden noch nicht mitgerechnet. Tom Köbel, der das Angebot im Internet gesehen hat, rechnet damit, das Haus Nummer 12 mit etwas mehr als 150 000 Euro den Bedürfnissen der jungen Familie anpassen zu können. Einen festen Zeitplan habe man nicht, wolle aber das neue Heim möglichst bald beziehen.

Beide Nachbarn der Köbels setzen auf Abriss. Von Hausnummer 10 steht nur noch der Keller. Beim Neubau genießen die Eigentümer relativ große Freiheiten. „Es gibt hier keinen Bebauungsplan. Laut Baugesetzbuch gilt, dass sich die neuen Häuser an die Bebauung in der Umgebung anpassen müssen“, erläutert Uso-Prokurist Paul Weißbach. Diese Auskunft habe er jedenfalls vom Bauamt der Stadt erhalten. Demnach könnten hier sowohl zweigeschossige Wohnhäuser auch solche im Bungalowstil errichtet werden.

Er glaubt, dass hier Ende nächsten Jahres eine ansehnliche Siedlung zu sehen sein wird und im Laufe des Jahres 2022 alle eingezogen sein werden – jene, die sanieren sicherlich früher als jene, die neu bauen werden.

Verkaufserlöse – wie jene aus diesen Grundstücken – stecke die Uso wieder in ihre Oschatzer Immobilien. Seit die Uso vor zwei Jahren die insolvente Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft übernommen hat, habe man hier rund 800 000 Euro investiert. Als ein Beispiel, wo das Geld eingesetzt wurde, nennt Paul Weißbach die Wettinstraße 14. In diesem leerstehenden Haus sei eine Kernsanierung erfolgt. „Alle sieben Wohnungen erhielten einen Balkon, neue Heizungen, Fußböden und Bäder“, zählt der Prokurist auf. Im nächsten Jahr soll die Wettinstraße 18 modernisiert werden.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach

„Unser Ziel ist es große Wohnungen – ich spreche da von 100 bis 120 Quadratmeter – zu moderaten Preisen anzubieten. Angepeilt ist, dass wir bei der Warmmiete unter 1000 Euro bleiben“, nennt er einen Ansatz der Uso. Der andere sei, weiterhin kleine Wohnungen für sozial schwache Mieter und Wohngeldberechtigte verfügbar zu haben. Und in Zschöllau biete man eben Bauplätze an, zu einem Preis, der in Oschatz konkurrenzfähig sei. Neue Arbeitsplätze habe die Uso in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls geschaffen. Sie hat zwei neue Hausmeister eingestellt, die auch für die Pflege der Vorgärten zuständig seien.

Zur Galerie Die USO unser schönes Oschatz GmbH, die vor zwei Jahren die insolvente Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft übernommen hat, bietet Häuslebauern die Chance, ihren Traum zu verwirklichen – egal ob als Neubau oder Sanierung der Substanz aus den 1930er Jahren. Dazu hat sie acht Häuser aus ihrem Bestand Am Wachhübel veräußert und sozusagen als Starthilfe für die Neu-Zschöllauer die Gärten der jeweils 1200 Quadratmeter großen Grundstücke beräumt.

Von Axel Kaminski