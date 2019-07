Oschatz

Es gibt Tage, an denen verteufelt man das Internet mit seinen „sozialen“ Plattformen – vor allem deshalb, weil das, was dort zu lesen ist, eher asozial anmutet. Und dann gibt es Tage, da erfreut man sich an gegenteiligen Initiativen, die positiv hervorstechen. Noch besser ist es, wenn dies die eigene Heimat betrifft. Facebook-Seiten, -gruppen, Instagram-Profile oder gar Twitter-Accounts mit lokalem Kolorit sind mehr als nur Nachrichtenportale – sie stiften Identität und machen das Netz zu einem besseren Ort – wenn sie richtig gemacht sind.

Zwölf Oschatzer moderieren und administrieren

Anhand zweier Beispiele lässt sich gut ausmachen, wie das funktionieren kann – oder eben nicht. Seit geraumer Zeit schon werden Neuigkeiten, Nachrichten dieser Zeitung, Aufreger und anderes in der Gruppe „Oschatz-meine Stadt“ publiziert. Recherchen des Mannschatzers Thomas Grundmann ergaben, dass diese Facebook-Initiative auf einen Betreiber aus Colditz zurück geht, der noch ein gutes Dutzend weitere Seiten verwaltet. Da liegt die Befürchtung nahe, dass er sich um jede Seite ein wenig, aber um keine richtig kümmert. In der Tat werden Nutzer auf „Oschatz-meine Stadt“ zwar hin und wieder gesperrt. Hass-Kommentare, Troll-Aktivitäten, unsachliche Äußerungen und ähnliches bleiben aber sehr oft stehen – und provozieren nicht selten Diskussionen, die ins Uferlose gehen und dabei das Niveau der Gruppe senken.

Was posten wir heute? Social-Media-Experten müssen sich nicht nur mit Facebook, Twitter und Co. auskennen - sondern auch mit der Organisation, für die sie arbeiten. Quelle: Robert Günther/dpa-tmnRobert Günther/dpa-tmn

Dass es auch anders geht, belegt seit etwa vier Wochen die Gruppe „Unsere Heimat Oschatz“. Ein Blick in die Informationen zeigt das personelle Gegenstück zu „ Oschatz – meine Stadt“ – hier kümmert sich nicht einer um zwölf (oder mehr) Seiten, nein, hier administrieren und moderieren zwölf Männer und Frauen das virtuelle Geschehen – und alle haben ihren Wohnsitz in Oschatz oder einem der Oschatzer Ortsteile. In der doch recht kurzen Zeit ihres Bestehens hat die Gruppe bereits 787 Mitglieder. Diese haben 404 Beiträge verfasst, 1656-mal Beiträge kommentiert und 9364 Reaktionen auf Beiträge hinterlassen (Stand: Freitag, 16 Uhr). Ferner konnten die Mitglieder bisher an zwei Gewinnspielen teilnehmen – alles mit regionalen Bezügen.

Der Ton macht die Musik

Unter den Administratoren, Moderatoren und Mitgliedern ist das gesamte Parteienspektrum des Oschatzer Stadtrates vertreten – das sorgt für Vielfalt. Zudem haben sich die Betreiber dafür entschieden, dass jeder Beitrag vor der Veröffentlichung freigegeben wird. Dieses Rüstzeug sorgt dafür, dass Diskussion sachlich und die Gruppe ein virtueller Raum ist, in dem man gerne verweilt. Neben Veröffentlichungen der OAZ sammeln sich in der Gruppe Veranstaltungshinweise, Fotografien oder kurzfristig abrufbarer Service. Somit ist sie nicht nur Präsentationsplattform, sondern auch Recherchehilfe. Wer bei alledem abschweift, spamt, sich im Ton vergreift oder dergleichen gegen die Regeln verstößt, wird freundlich darauf hingewiesen. Gesperrt wurde bisher in der Gruppe noch niemand.

Virtuelle und reale Welt besser verknüpfen will die Gruppe „Unsere Heimat Oschatz“. Quelle: dpa

Moderator Rico Weiße beschreibt das Angebot als Seite von Oschatzern für Oschatzer, welches zu Diskussionen anregen soll. „Dafür gibt es klare Regeln“. Man strebe die Zusammenarbeit mit anderen lokalen Facebook-Initiativen an, die zum Teil andere Schwerpunkte setzen. Angedockt ist die gleichnamige Seite, die lediglich informativen Charakter hat. Kooperationen mit den Aktionen der Werbegemeinschaft oder der Oschatzer Freizeitstätten GmbH seien nicht ausgeschlossen. „Ob sich die Initiative auch außerhalb des Netzes zeigt, ist noch offen. Auf jeden Fall wollen wir dazu beitragen, die virtuelle Welt des Internets mit der realen Welt besser zu verknüpfen“, nennt Rico Weiße ein wesentliches Ziel.

Von Christian Kunze